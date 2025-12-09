En directo
FC BARCELONA
FC Barcelona - Eintracht Frankfurt, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions
Sigue en directo hoy el partido de la jornada 6 de la 'fase liga' de la Champions League entre el FC Barcelona y el Eintracht Frankfurt en el Spotify Camp Nou
Vuelve la Champions al Spotify Camp Nou, ¿hay ganas?
Qué dijo Flick en la previa del Eintracht:
"Es un equipo joven, que juega con mucha intensidad, con jugadores rápidos. Debemos jugar a nuestro máximo nivel. Aunque sus últimos resultados no han sido buenos, nos pueden hacer daño si no estamso bien".
El Barça, entre la 'vendetta' y la urgencia ante el Eintracht
Tiene a muchísimos jugadores enchufados Hansi Flick. Y eso, como se dice comunmente en el fútbol, es una bendición y un dilema. Siempre dejas fuera a futbolistas que merecerían estar dentro por su momento de forma. De cara al partido ‘a caixa o faixa’ de esta noche (expresión tan catalana como adecuada para describir lo que significa el choque), Flick podría zarandear el árbol tras introducir rotaciones en Sevilla.
El Eintracht, con ganas de volver a liarla en Barcelona
Desde el club alemán, obviamente, tienen recuerdos muy diferentes de esa noche de Europa League en el Spotify Camp Nou.
Partido de alto riesgo en el Spotify Camp Nou
Con el recuerdo de la desastrosa noche del 14 de abril de 2022, en la que 30.000 aficionados del Eintracht Frankfurt invadieron el Camp Nou, muy presente, el FC Barcelona ha tomado varias medidas para evitar que la afición alemana repita la gesta. El club blaugrana ha destinado a sus socios y socias todas las localidades disponibles, excepto las que por normativa de la UEFA están asignadas a la afición visitante. Además, las entradas no serán transferibles ni se enviarán en PDF, formato que facilita el fraude.
Máxima precaución para evitar que se repita uno de los capítulos más negros de la historia del Barça. El compañero Sergi Capdevila ha escrito este reportaje sobre un episodio que socios con más de 50 años de antigüedad no habían vivido nunca.
Noche de Champions
¡Muy buenas tardes! Feliz martes de Champions League. El FC Barcelona recibe al Eintracht Frankfurt en el Spotify Camp Nou para no dejar escapar definitivamente el tren del 'top-8' de la 'fase liga' de la máxima competición continental. En este directo de SPORT podrán seguir minuto a minuto la previa, el partido y todas las reacciones.
