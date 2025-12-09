FC Barcelona - Eintracht Frankfurt, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions

Partido de alto riesgo en el Spotify Camp Nou

Con el recuerdo de la desastrosa noche del 14 de abril de 2022, en la que 30.000 aficionados del Eintracht Frankfurt invadieron el Camp Nou, muy presente, el FC Barcelona ha tomado varias medidas para evitar que la afición alemana repita la gesta. El club blaugrana ha destinado a sus socios y socias todas las localidades disponibles, excepto las que por normativa de la UEFA están asignadas a la afición visitante. Además, las entradas no serán transferibles ni se enviarán en PDF, formato que facilita el fraude.

Máxima precaución para evitar que se repita uno de los capítulos más negros de la historia del Barça. El compañero Sergi Capdevila ha escrito este reportaje sobre un episodio que socios con más de 50 años de antigüedad no habían vivido nunca.