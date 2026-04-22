Barcelona no descarta que el Barça pueda optar por el Estadi Olímpic cuando deba dejar el Spotify Camp Nou en 2027

El Ajuntament de Barcelona tiene presente en sus previsiones a medio y largo plazo que el FC Barcelona deberá abandonar de nuevo el Spotify Camp Nou de manera temporal cuando se afronte la recta final de las obras de remodelación y se instale la cubierta, y no descarta la opción de que el conjunto azulgrana pueda regresar al Estadi Olímpic de Montjuïc. Así lo admitió David Escudé, regidor de deportes del Ajuntament de Barcelona, que intervino en el programa 'Què T'hi Jugues' de Ràdio Barcelona y comentó diferentes aspectos de la actualidad azulgrana relacionados con la ciudad.

El más inminente es la ubicación alternativa a Canaletes para la celebración del título de Liga, ya que el punto histórico de reunión de los culés se encuentra en obras por la remodelación de Les Rambles. Escudé explicó que el motivo del cambio "es un tema estrictamente de poder asegurar que los aficionados puedan disfrutar. En un espacio como Canaletes que está en obras es complicado y se tiene que mantener la seguridad. La última palabra la tendrá el ámbito de seguridad del Ayuntamiento, que evidentemente está trabajando con el club. Aún no hay una decisión tomada para el espacio donde se podría celebrar. Tenemos que buscar el espacio que sea más seguro para los aficionados", resaltó. El regidor del consistorio barcelonés no quiso ir más allá cuando le preguntaron las alternativas que están barajando junto a los responsables del Barça, precisamente para mantener la máxima discreción.

Sin duda, otro aspecto fundamental en las relaciones entre el Ajuntament y el Barça es la evolución de las obras del Spotify Camp Nou y los premisos para ir abriendo nuevas zonas una vez avanzan los trabajos de remodelación y al tratarse de un tema especialmente delicado también evitó entrar en la concreción de las fechas marcadas para abrir nuevas zonas: "Las obras van a buen ritmo, pero se irá decidiendo en función de cada momento cuál es el calendario", especificó David Escudé. "Todo el mundo ha aprendido que hablar de fechas es complicado, así que dejaría hacer a los técnicos para que las obras vayan a la velocidad que necesitan".

Escudé se resistió a señalar días en el calendario. "Es un error marcar un plazo. Y no lo haré", insistió. "Mi obligación es que puedan trabajar tranquilamente los técnicos del ayuntamiento, los trabajadores y el club. Nuestras funciones son facilitar su trabajo. No entraré a valorar el calendario que ha marcado el Barça si es el oficial o no".

Uno de los asuntos que deberá contemplar el Barça en 2027 es dónde jugará los partidos en los que deberá dejar el Camp Nou para que se finalicen las obras de instalación de la cubierta. El presidente Joan Laporta comentó la posibilidad de ampliar el estadi Johan Cruyff para atender las necesidades del equipo femenino, pero también para superar el aforo mínimo que requiere LaLiga y así poder acoger de manera provisional al equipo de Hansi Flick en los encuentros que deba disputar como local en ese periodo.

Otra de las posibilidades era la de regresar al Estadi Olímpic de Montjuïc. Escudé aclaró que por el momento no han abordado el tema con el Barça. "No tengo constancia, pero evidentemente en el momento que se ponga la cubierta es evidente que habrá afectaciones en el Camp Nou. Pero aún falta saber cuál es el calendario y de cuántos partidos estamos hablando. Ahora mismo aún es muy difícil de decir", concluyó.