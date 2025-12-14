El Barça deja a Xabi Alonso contra las cuerdas

Hay partidos que no ganan Ligas, pero sí las pueden perder. El Barça hizo los deberes frente a un Osasuna que llegó al Spotify Camp Nou con el estigma de ser el peor visitante de LaLiga, pero que lo puso difícil con la construcción de un muro rojillo atrás y la velocidad arriba de Víctor Muñoz, excanterano azulgrana. Fue un triunfo de paciencia, de acumular posesión del balón y ocasiones hasta que apareció el que siempre aparecía la pasada temporada. Cuando parecía que a Raphinha no le estaba sentando bien la posición centrada en la mediapunta, doblete para tapar bocas. Y para poner la máxima presión al Real Madrid de un Xabi Alonso que esta noche (21.00 horas) se la juega en Vitoria.

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 2 - 0 Osasuna de la jornada 16 de LaLiga EA SPORTS / LALIGA

Un mullido colchón de 7 puntos

Porque el barcelonismo tuvo una noche muy plácida recostado sobre un confortable colchón de siete puntos de ventaja, mientras que al madridismo le habrá costado conciliar el sueño, dando vueltas y vueltas en la cama con escenas de un Mendizorroza helado (se esperan temperaturas que pueden bajar hasta los dos grados durante el partido) que puede ser el final del trayecto del técnico tolosarra. El Barça, como si de un juez se tratara, ya ha dictado su sentencia, ahora falta que la ejecute el Alavés.

Pero siguiendo estrictamente la filosofía de Hansi Flick que tan buenos resultados está dando, el cuadro azulgrana se fija en sí mismo sin importar lo que hagan sus perseguidores. Pese a no ser brillante, sí fue un triunfo para consolidar el liderato y un ritmo imparable en LaLiga.

Hará frío en el banquillo de Mendizorroza

En el campeonato de la regularidad no hay quien frene a este Barça, que ante los navarros logró su séptima victoria consecutiva y ratificó el pleno más casero. Porque ya sea en el Johan Cruyff, en Montjuïc o en el Camp Nou, los tres escenarios utilizados esta temporada, el cuadro de Flick no se ha dejado ni un solo punto por el camino. Y esta vez, por fin, sin encajar gol en la meta del número 1, de un Joan Garcia que da una impresionante sensación de seguridad. La tarde en la que, además, el conjunto azulgrana alcanzó los cien goles ligueros en 2025. Una pasada.

Todo son alegrías para este Barça en LaLiga y ya se puede decir que acabará 2025 en lo más alto de la clasificación pase lo que pase el próximo domingo en Villarreal, uno de sus rivales directos que, si el amenazante temporal lo permite, hoy también puede ponerse por delante del Real Madrid, ni que sea por unas horas.

A 625 kilómetros de distancia, la agitación es total. El Barça se lo mira desde arriba, tranquilo y a la espera de acontecimientos.