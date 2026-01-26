Barcelona - Copenhague: horario y dónde ver por TV el partido de la 8ª jornada de la Champions League

El FC Barcelona se juega entrar en el TOP 8 de La Liga de Campeones en la octava y última jornada de la liguilla. El equipo azulgrana se mide a un Copenhague, que también tiene opciones de clasificarse, aunque en su caso para entrar entre los 24 primeros y disputar el 'play-off' de 1/16 de final.

El Barça arranca la jornada como noveno clasificado con 13 puntos, los mismos que otros ocho equipos, y una victoria casi le asegura entrar directamente entre los ocho primeros ya que dos rivales que le preceden con esta puntuación, el PSG y Newcastle, tienen un enfrentamiento directo. De todos modos, el mejor seguro es una victoria con goleada.

El Copenhague, por su parte, ocupa la posición 26, a dos puestos de entrar en el 'play-off', y parece difícil que otro resultado que no sea la victoria le permita seguir vivo en la competición. Los daneses tienen 8 puntos, los mismos que otros cuatro equipos que marcan la entrada en los 1/16 de final, pero con un gol average muy negativo de -6.

Por tanto, el partido puede ser abierto con los dos equipos buscando el triunfo ya que es el único resultado que les vale para cumplir con sus respectivos objetivos.

Sin los constructores

El Barça afrontará el partido sin el concurso de sus constructores en el juego. Frenkie de Jong, por sanción, y Pedri, que se lesionó en el partido ante el Slavia y se marcó un plazo de recuperación de un mes, por lo que Hansi Flick deberá recomponer su centro del campo. Estas ausencias se unen a las de larga duración de Gavi y Christensen, mientras que Ferran Torres es seria duda por unas molestias musculares que le han apartado de los dos últimos encuentros.

Las bajas en el centro del campo son notables, pero el Barça ha recuperado al tridente ofensivo formado por Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha que tan buenos resultados le dio la temporada pasada. El polaco rompió su maleficio en la actual Champions League marcando su primer gol en Praga.

Lewandowski acabó con su sequía goleador en la Champions League en Praga / EFE

En cuanto al Copenhague, tiene también una ausencia muy relevante como es la de su capitán Tomas Delaney, ex del Sevilla, quien fue expulsado con roja directa en el partido anterior frente al Nápoles.

Horario del Barça-Copenhague

Esta última jornada de la liguilla de la Champions League se disputa en horario unificado, a las 21.00 h. de este miércoles 28 de enero. La mayoría de equipos tienen algo en juego y la UEFA decidió que todos los encuentros se disputen a la misma hora.

Dónde ver el Barça-Copenhague

Tanto el Barça-Copenhague, como el resto de 17 duelos de la Champions League, podrán verse en los diferentes canales de Movistar+. Los aficionados, por tanto, tendrán a su disposición la opción de seguir por televisión el encuentro que más le interese.

Por su puesto, tanto el FC Barcelona-Copenhague como el resto de la jornada podrá seguirse en SPORT, a través de nuestros directos on line siempre puntuales con las grandes citas del equipo blaugrana y del deporte.