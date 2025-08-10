En directo
FC BARCELONA
Barça - Como en streaming: online, en vivo y directo el Joan Gamper desde Youtube
El FC Barcelona disputa su último partido de pretemporada antes del debut en Liga el próximo fin de semana
El Barça - Como se disputa este domingo y esta disponible en exclusiva a través del canal oficial de Youtube del FC Barcelona, donde los aficionados podrán acceder de forma totalmente gratuita y sin necesidad de registro.
El club vuelve a apostar por un formato digital abierto, accesible desde cualquier parte del mundo —con la única excepción de Corea del Sur, donde los derechos de emisión están gestionados por televisiones locales.
Último compromiso en Asia
Después de los test ante el Vissel Kobe, el FC Seoul y el Daegu, el conjunto de Hansi Flick afronta su último partido de pretemporada con la intención de seguir afinando su puesta a punto para el inicio de la temporada 2025/26.
No te pierdas ningún detalle del último compromiso del Barça este verano. Sigue el Barça - Como en streaming en directo, con señal internacional, repeticiones, comentarios y toda la emoción de la pretemporada azulgrana.
