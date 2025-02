El Barça tiene claro qué posición aspira a reforzar en el próximo mercado

Cerrado el mercado de enero sin fichajes, el FC Barcelona empieza a trabajar en la próxima temporada con la tranquilidad que da el ver cómo está respondiendo la actual plantilla en el primer año de Hansi Flick. Aunque todo puede cambiar de aquí a verano, el club catalán tiene claro qué posición prioriza hoy por hoy en caso de tener 'fair play' suficiente para reforzarse.

De la misma forma que el Barça intentó la cesión de Marcus Rashford en enero con tal de potenciar la velocidad por banda izquierda, el club cree que un extremo izquierdo que pueda abrir el flanco izquierdo sería un complemento ideal para la plantilla. Difícilmente Rashford vuelve a ser ya opción, pero hay otros nombres que Deco tiene en mente que encajan en dicha demarcación.

En entrevista con SPORT, el director deportivo azulgrana se mostró claro y conciso. "Tenemos futbolistas que pueden jugar en varias posiciones: Olmo, Raphinha, Fermín... pero es verdad que quizá nos falta un jugador de banda izquierda. Tampoco es que sea prioridad absoluta porque Raphinha está rindiendo a la perfección y Fermín puede jugar ahí aunque no sea su posición. Si miras la plantilla, quizá podríamos tener un jugador más ahí", explicó el luso-brasileño.

Hay que recordar que como se viene contando en los últimos meses y semanas, los nombres de Luis Díaz, Alexander Isak y Benjamin Sesko son tres perfiles que el Barça valora mucho, aunque todos ellos requerirían una gran inversión económica y generar antes un 'fair play' que hoy el club no tiene.

Por otro lado, y a pesar de que la competencia en los laterales no es tan feroz como en otras posiciones, pues Kounde y Balde parten con mucha ventaja respecto a Héctor Fort y Gerard Martín respectivamente, Deco no considera prioritario reforzar ni el lateral derecho ni el izquierdo. "Estamos contentos con lo que tenemos", aseguró durante su entrevista. Después, claro, la situación puede varias y pueden aparecer oportunidades que modifiquen los planes iniciales, aunque sí parece seguro que el Barça no invertirá apenas dinero en dichas demarcaciones -si es que las refuerza-.