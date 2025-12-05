El Barça celebra la explosión de Héctor Fort

El objetivo de una cesión, cuando el préstamo es de un canterano y no hay ningún tipo de opción de compra, pues se prioriza su regreso, es que tenga el máximo de minutos en su equipo y vuelva con los deberes hechos. No siempre se consigue, depende de mil factores. Por eso, cuando el objetivo se cumple, es para sentirse satisfechos. Es lo que le está pasando al FC Barcelona con Héctor Fort, un futbolista que tuvo que hacer las maletas en dirección a Elche para tener oportunidades.

Sus inicios en el club franjiverde no fueron fáciles. Llegar a un nuevo equipo siempre es complicado, y más cuando ya está rodado de la temporada pasada, como le pasó con el Elche. Además, todo se complicó con una lesión muscular que incluso, como explicamos en SPORT, le hizo jugar infiltrado.

Contra el Real Madrid, el punto de inflexión

Pero Héctor siempre ha tenido una gran confianza en sus posibilidades y se ha topado con un entrenador que también cree al máximo en el de Les Corts. Todos los cambios de dinámica necesitan un punto de inflexión y el de Fort fue con la visita del Real Madrid al Martínez Valero.

Eder Sarabia sorprendió con un cambio de sistema en el que reservaba a Héctor Fort un papel fundamental. Con defensa de tres centrales, el de Les Corts fue elegido por el técnico vasco para ejercer de carrilero por la derecha y tener muchos metros con los que explotar su velocidad y llegada. Le puso las cosas difíciles a un desconcertado Carreras y fruto de un robo de balón al lateral zurdo madridista llegó una gran ocasión de gol que no pudo culminar Rafa Mir.

Héctor Fort señala la principal diferencia entre Hansi Flick y Eder Sarabia / Cope Elche

Tras el meritorio empate contra el Real Madrid, Sarabia ha ido insistiendo en su idea y Héctor ha ido ganando protagonismo. Este miércoles, en la Copa del Rey, llegó su primer gol con la franjiverde. Y no un gol cualquiera, sino el del triunfo copero en Quintanar del Rey cuando solo quedaban tres minutos para finalizar la prórroga y llegar a los penaltis.

Héctor Fort no fue detectado en zona de peligro, le llegó el balón de Aguado, se acomodó con la izquierda en el giro y conectó un seco derechazo que sorprendió al meta local. Un gol que celebró con rabia, la mano en el oído, consciente de cuánto lo necesitaba.

Bojan, muy atento

El FC Barcelona, mientras tanto, asiste con satisfacción al rendimiento de su jugador cedido. Sobre todo por parte de Bojan, que es el encargado del seguimiento de los futbolistas que están a préstamo, desde su cargo como coordinador del área de fútbol. Todavía no se ha producido ninguna reunión, será hacia Navidades, pero en el club ya saben que a Héctor Fort le van bien las cosas en el Elche, que está teniendo protagonismo y está muy contento de haber acertado con su destino.

El objetivo de Héctor es seguir sintiéndose muy a gusto y tener cada día más confianza para sacar a relucir sus cualidades de futbolista 'made in Barça' desde el primer escalafón. Eder Sarabia le está dando lo que quería.