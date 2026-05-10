FC BARCELONA
¿Qué necesita el Barcelona para ser campeón de LaLiga en el clásico contra el Real Madrid?
Después de que tanto azulgranas como blancos hicieran los deberes en la jornada anterior, el clásico dictará sentencia en la carrera por el título
LaLiga EA Sports se acerca a su esperado colofón final, y la carrera por el título está prácticamente vista para sentencia. Con apenas cuatro jornadas por disputarse, el FC Barcelona atesora una ventaja de 11 puntos respecto al Real Madrid, por lo que el equipo de Hansi Flick tiene el campeonato a tocar.
Antes, sin embargo, tendrá que certificarlo de forma matemática. Los 12 puntos que quedan por disputarse dictan que el Real Madrid todavía tiene opciones de protagonizar lo que sería un 'sorpasso' mayúsculo, por muy mínimas que sean, y da la casualidad que la posibilidad de salvar el primer 'match-ball' depende única y exclusivamente de los blancos.
El clásico de este domingo cobra aún más interés al poder tratarse del duelo que decidirá LaLiga. Los azulgranas tienen la oportunidad de conquistar un título ante su gran rival histórico, que tratará por todos los medios posibles de aplazar el alirón.
¿Qué necesita el Barcelona para ganar LaLiga contra el Real Madrid?
Para celebrar el título liguero la próxima jornada, el conjunto azulgrana lo tiene bastante de cara gracias a los 11 puntos de ventaja que atesora frente a su gran rival. Al conjunto azulgrana le valdría con ganar o empatar, pero una derrota mantendría las opciones del Real Madrid y les otorgaría el average a favor.
Merece la pena destacar que el Real Madrid se impuso en el clásico de la primera vuelta por un resultado de 2-1, por lo que el Barça tendría que vencer por dos goles o más para ganarle el average a los blancos.
En caso de victoria, el Barça pasaría a situarse a 14 puntos del Real Madrid, 11 en caso de empate. Ambas opciones serían insuficientes para los blancos con tan solo 9 puntos por disputarse, por lo que los de Álvaro Arbeloa necesitarían ganar para mantener sus mínimas opciones de pelear por el título.
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