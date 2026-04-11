Por qué el Barcelona no tiene camiseta retro para la jornada 31 de LaLiga EA Sports

La jornada 31 de LaLiga EA Sports no ha sido una cualquiera. El campeonato liguero ha organizado un fin de semana especial donde los clubes jugarán con camisetas retro en homenaje a sus equipos históricos, una iniciativa a la que el FC Barcelona se ha adherido a pesar de no lucir ninguna elástica conmemorativa en su partido.

El equipo azulgrana recibía este sábado al RCD Espanyol en el Spotify Camp Nou para disputar un nuevo duelo crucial para el devenir de LaLiga. Tras el empate del Real Madrid este viernes contra el Girona, el equipo de Hansi Flick tiene una nueva oportunidad de ampliar distancias con el conjunto blanco, que empieza a ver imposible poder pelear por el campeonato.

Nike deja al Barça sin camiseta retro

Esta jornada es especial en LaLiga. El campeonato organiza un fin de semana especial donde los clubes jugarán con camisetas retro en homenaje a sus equipos históricos. El FC Barcelona se apuntó a la iniciativa, pero no podrá lucir una camiseta retro al contrario que el resto de clubes del campeonato. Los únicos que no se apuntaron fue el Real Madrid.

Gavi, en un partido con el FC Barcelona / EFE

El motivo radica en problemas de producción de Nike. La marca no ha tenido tiempo de producir las camisetas con un diseño inspirado en su historia y así lo comunicó al club hace unas semanas. Sobre la posibilidad de echar mano de las equipaciones retro que comercializa BLM y que no tienen incorporado el logo de Nike, la opción estaba descartada por contrato. El problema es que, al no ser ‘cobranded’, el acuerdo de patrocinio que une a Barça y a la empresa de Oregon no lo permite, ya que deja muy claro que los futbolistas de la primera plantilla están obligados a vestir la ropa que suministra Nike en los partidos oficiales.

De esta manera, a pesar de estar apuntado en la iniciativa, Nike no ha logrado llegar a tiempo y el FC Barcelona jugará la jornada 31 de LaLiga EA Sports con su elástica habitual.