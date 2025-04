FC Barcelona - Borussia Dortmund: alineaciones, horario y dónde ver la ida de los cuartos de la Champions

"Mucha gente cree que no sé jugar a fútbol y no tienen ni puta idea"

Gavi fue el jugador elegido para comparecer también ante los medios. Esa era la primera vez que el centrocampista se sentaba en la sala de prensa para valorar la previa de un partido y aprovechó para reivindicarse ante la pérdida de protagonismo esta temporada: “Mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol y no tienen ni puta idea. Es verdad. Es entendible, así es el fútbol, cada uno piensa lo que quiere y está bien”.

"Es verdad que estoy teniendo no un papel tan importante como en otras, pero es la verdad, vengo de una larga lesión y ya sabía que no iba a estar como antes de la lesión al volver. Si me hubieras dicho que haría esta temporada tras la lesión, lo habría firmado", añadió.