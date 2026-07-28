¿Cuándo juega el Barcelona contra el Birmingham en pretemporada? Fecha, horario y dónde ver el partido amistoso por TV y en directo

El FC Barcelona se prepara para dar un nuevo paso en su puesta a punto de cara a la temporada 2026/27. Después de varias semanas de entrenamiento y la disputa de un primer amistoso, el conjunto azulgrana se desplaza hasta Inglaterra para realizar un 'stage' en el St. George's Park, que se convertirá en su cuartel general a lo largo de los próximos días.

Con la satisfacción de cumplir con nota su estreno en pretemporada ante el CE Europa (4-1), el Barça espera prolongar su buen inicio de cara a los siguientes compromisos. Para la aventura en Inglaterra, Hansi Flick ha confeccionado una convocatoria de 30 futbolistas nutrida por integrantes del filial y en la que el recién fichado Karim Adeyemi figura como gran novedad.

El próximo rival del FC Barcelona en la pretemporada será el Birmingham City, histórico del fútbol inglés que actualmente milita en Segunda División. A diferencia de lo sucedido en el anterior compromiso, partido disputado a puerta cerrada y en el que no hubo señal televisiva, los aficionados podrán ver por primera vez en directo la actuación de los suyos.

Gerard Martín, contra el CE Europa / FC Barcelona

¿Cuándo juega el Barça contra el Birmingham el amistoso de pretemporada?

El partido entre FC Barcelona y Birmingham, correspondiente al segundo amistoso de pretemporada previsto por los de Hansi Flick, se disputa el próximo viernes 31 de julio a las 20:45 horas (CEST) en el St Andrew's Stadium.

¿Dónde ver el amistoso de pretemporada entre Barcelona y Birmingham por TV y en directo?

El partido entre Barça y Birmingham se podrán ver a través de Barça Play. Será necesaria una suscripción a Culers Premium Membership, gratuito para socios, socias y peñistas y con un precio anual de 39,99 euros para el resto de usuarios.

Además, el encuentro se podrá ver en streaming a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona para aquellos usuarios suscritos con YouTube Pack Premium Members del Club.

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