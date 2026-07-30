Barcelona - Birmingham: horario y dónde ver el partido amistoso de pretemporada gratis por TV, online y en directo

El FC Barcelona se prepara para afrontar su segundo ensayo antes del pistoletazo de salida a la temporada 2026/27. Después de una convincente actuación ante el CE Europa en un partido de entrenamiento disputado en la Ciutat Esportiva (4-1), el conjunto azulgrana se ha desplazado hasta Inglaterra, que este año será la sede del tradicional 'stage' de la pretemporada.

Para esta aventura en tierras inglesas, que se extenderá a lo largo de ocho días, Hansi Flick ha confeccionado una lista de 30 convocados nutrida por algunas de las grandes promesas del filial. De los jugadores del primer equipo destaca la presencia de Fermín López, Ter Stegen y los mundialistas Frenkie de Jong y Ronald Araujo, los primeros internacionales en incorporarse al grupo. También la del recién fichado Karim Adeyemi, que estos días podría disfrutar de sus primeros minutos como culer.

El primer rival del FC Barcelona en el 'stage' de Inglaterra será el Birmingham City, histórico del fútbol inglés que actualmente milita en Segunda División. Unos días después, el lunes 3 de agosto, el conjunto azulgrana se despedirá de Gran Bretaña con un partido de entrenamiento ante el Preston North End.

Los futbolistas del Birmingham City celebran un gol durante esta pretemporada / -

¿A qué hora juega el Barça contra el Birmingham el amistoso de pretemporada?

El partido entre FC Barcelona y Birmingham, correspondiente al segundo amistoso de pretemporada previsto por los de Hansi Flick, se disputa este viernes 31 de julio a las 20:45 horas (CEST) en el St Andrew's Stadium.

¿Dónde ver el amistoso entre Barcelona y Birmingham por TV y en directo?

El amistoso de pretemporada entre Barça y Birmingham se podrá ver a través en abierto por TV a través del canal autonòmico TV3 y online en 3 Cat.

Otra opción alternativa para seguir todos los amistosos del conjunto azulgrana es la plataforma Barça Play. Será necesaria una suscripción a Culers Premium Membership, gratuito para socios, socias y peñistas y con un precio anual de 39,99 euros para el resto de usuarios. Además, el encuentro se podrá ver en streaming a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona para aquellos usuarios suscritos con YouTube Pack Premium Members del Club.

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