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Barcelona - Betis, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue el minuto a minuto del Barça - Betis (21.15h; M+LaLiga) de la jornada 37ª de LaLiga en SPORT
Rutina alterada
El Barça ha cambiado la hoja de ruta prevista para el partido de esta noche. Cuando todo apuntaba a que el equipo de Hansi Flick realizaría una concentración habitual a partir de las 13:00 horas, finalmente el club ha decidido modificar los planes de la jornada: los jugadores han comido en sus respectivos domicilios para acudir directamente al estadio. De hecho, hoy no tenemos ni lista de convocados, así que tendremos que esperar a la alineación para ver al 100% la lista de disponibles.
Bona tarda a tothom! Arrancamos la narración de este Barça - Betis (21.15h) en el que será el único partido descolgado de la jornada 37ª de Primera División. El resto de encuentros se ponen en marcha ahora mismo y los podréis seguir, como siempre, en SPORT. La lucha por la permanencia, al rojo vivo
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