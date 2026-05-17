Barcelona - Betis, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en vivo

Rutina alterada

El Barça ha cambiado la hoja de ruta prevista para el partido de esta noche. Cuando todo apuntaba a que el equipo de Hansi Flick realizaría una concentración habitual a partir de las 13:00 horas, finalmente el club ha decidido modificar los planes de la jornada: los jugadores han comido en sus respectivos domicilios para acudir directamente al estadio. De hecho, hoy no tenemos ni lista de convocados, así que tendremos que esperar a la alineación para ver al 100% la lista de disponibles.