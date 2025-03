Barcelona - Benfica: horario y dónde ver por TV y online el partido de Champions League

Barça y Benfica se citan este martes en Montjuic en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Los culés afrontan el choque con una valuosa ventaja conseguida en el partido de ida (0-1) a pesar de haber jugado 70 minutos con un jugador menos tras la temprana expulsión de Cubarsí.

El partido estará marcado por ser el primero después del trágico fallecimiento del médico del primer equipo Carles Miñarro el pasado sábado antes del partido ante Osasuna, que se acabó suspendiendo. Por este motivo el club pidió a la UEFA que ninguno de los jugadores compareciera en rueda de prensa tras la última sesión de entrenamiento.

Se espera que el Barça salga con el mismo once que en el partido de ida a excepción de Cubarsí, sancionado, al que Araujo debería sustituir salvo sorpresa. El Benfica, por su parte, recupera a Florentino que no pudo disputar el partido de ida pero seguirá sin poder contar con Di Maria, que no ha viajado a Barcelona.

El colegiado del partido será el francés Francois Letexier, quién solo ha dirigido a ambos equipos en una ocasión, con ambos logrando la victoria bajo su arbitraje. En el caso de los culés, el precedente lo encontrámos esta misma temporada, cuando vencieron al Borussia Dortmund 2-3 en la Fase de Liga en un partido dirigido por Letexier.

HORARIO BARCELONA - BENFICA

El encuentro entre el FC Barcelona y el Benfica, correspondiente a la vuelta de los octavos de la Champions League, tendrá lugar este martes 11 de marzo a las 18.45h. Este inusual horario se debe a que la UEFA reparte los partidos en dos franjas y por cupo todos los equipos deben disputar un mínimo de partidos en la franja horaria menos habitual.

DÓNDE VER POR TV BARCELONA - BENFICA

El partido entre FC Barcelona y Benfica se podrá ver en televisión a través de Movistar+ (7) y Movistar Liga de Campeones (60). También puedes seguir el choque a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.