FC Barcelona - Atlético de Madrid: horario y dónde ver la ida de los cuartos de final de la Champions League

Segundo asalto entre FC Barcelona y Atlético de Madrid. Después de la victoria del equipo blaugrana en el Riyadh Air Metropolitano para alejarse a siete puntos del Real Madrid en LaLiga, llega la hora de la Champions League. El Spotify Camp Nou acoge este miércoles 7 de abril la ida de los cuartos de final de la máxima competición continental entre el conjunto dirigido por Hansi Flick y el cuadro colchonero.

Tras eliminar al Newcastle United y colarse por tercer año consecutivo entre los ocho mejores equipos de Europa, el Barça continúa su periplo europeo contra un rival de máxima exigencia como el Atlético de Madrid. Los rojiblancos, verdugos de los culés en la Copa del Rey, son la próxima piedra de los catalanes destino a Budapest. El objetivo blaugrana en el encuentro de ida será conseguir un buen resultado para rematar la eliminatoria en la vuelta.

Flick no podrá contar con Raphinha, Frenkie de Jong ni Marc Bernal (además de Andreas Christensen, baja de larga duración) para el partido. En principio, el neerlandés apunta a la vuelta, mientras que el de Berga es duda. Tanto el brasileño como el danés están descartados. De cara al segundo partido del duelo, están apercibidos Lamine Yamal, Fermín López, Gerard Martín y Marc Casadó, por lo que si son amonestados este miércoles no podrán jugar en el Metropolitano.

Por parte colchonera, Simeone no podrá contar con Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Giménez y Pablo Barrios. Bajas sensibles para el técnico argentino, que sin embargo tendrá el resto de la plantilla a su disposición. Marcos Llorente apunta al centro del campo y, en ataque, el Cholo deberá a escoger entre Griezmann o Sortloth como acompañante de Julián Álvarez.

Horario del Barça-Atlético de cuartos de la Champions League

La ida de los cuartos de final de la Champions League 2025/26 entre FC Barcelona y Atlético de Madrid tendrá lugar este miércoles 8 de abril de 2026 en el Spotify Camp Nou a partir de las 21.00 horas (CET).

Dónde ver por TV el Barça-Atlético de cuartos de la Champions League

El partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se podrá seguir en directo en España a través del canal 'Movistar+ Liga de Campeones' (dial 60).

En SPORT, como siempre, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.