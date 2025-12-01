Barcelona - Atlético de Madrid: horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Quizás Hansi Flick no acabó contento tras la victoria del pasado sábado ante el Alavés, pero lo cierto es que los resultados del fin de semana han dejado al FC Barcelona en una posición inesperada hace tan solo unas semanas.

Tras el tropiezo, uno más, del Real Madrid en Girona, el Barça es líder en solitario con 34 puntos, uno más en la tabla que su máximo rival al que ha remontado seis puntos desde la derrota en el Clásico del Bernabéu.

No obstante, LaLiga no da tregua y este martes, de nuevo en el Spotify Camp Nou por tercer partido consecutivo, el conjunto azulgrana recibe la visita de uno de los peces gordos de la competición: el Atlético de Madrid de Simeone, cuarto en la clasificación a tan solo tres puntos de los culés.

El partido, correspondiente a la jornada 19ª del campeonato, es un duelo adelantado de la semana de enero en la que se disputará la Supercopa de España, cuando ambos equipos estarán en Arabia Saudí buscando el primer título oficial de la temporada.

Sorloth marcó el gol del Atlético de Madrid ante el Barça / VALENTÍ ENRICH

El Barça, que ganó con más dificultades de lo esperado ante el Alavés, recuperará a uno de sus capitanes, Frenkie de Jong, para reforzar un centro del campo. Por su parte, Pedri, que ya tuvo unos minutos tras reaparecer de la lesión muscular que le ha tenido un mes en el dique seco, se espera que sea titular.

El que no estará seguro es Ronald Araujo, que ya no jugó ante el Alavés y tampoco entrenó con el grupo en la última sesión previa al partido. Se suma a las bajas de larga duración de Gavi y Ter Stegen.

Delante, un Atlético de Madrid que llega en racha a Barcelona. Los de Simeone han ganado los últimos seis partidos de LaLiga y querrán repetir el triunfo de la temporada pasada en la Ciudad Condal, que dejó helado al barcelonismo con aquel gol de Sorloth sobre la bocina antes del parón navideño (1-2).

Llorente y Le Normand serán las únicas bajas colchoneras en un duelo que también tendrá el morbo de la visita de Julián Álvarez.

HORARIO DEL BARCELONA - ATLÉTICO DE MADRID

El partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, correspondiente a la 19ª jornada de La Liga EA Sports, se disputará el próximo martes 2 de diciembre a las 21.00 horas en el Spotify Camp Nou.

DÓNDE VER EL BARCELONA - ATLÉTICO DE MADRID

El Barça - Atlético de Madrid podrá verse en directo en TV a través de M+ LALIGA (M54-O110), M+ LALIGA HDR (M440-O111), M+ LALIGA 2 (M57-O112), Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (107), M+ Vamos 2 (51) y LaLiga TV Bar, de la plataforma de pago Movistar Plus+.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas a la finalización de los partidos.