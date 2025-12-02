Barcelona - Atlético de Madrid, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga, en vivo

En directo
Resuelta la duda sobre el central, veremos si Flick apuesta por Eric Garcia en el pivote. Parece que Cubarsí acompañará a Gerard, consolidado por segundo partido en esta nueva demarcación (nueva con Flick, no desconocida para él, puesto que ya la ejerció en el Cornellà).
GERARD MARTÍN TITULAR
Según ha podido saber SPORT, Gerard Martín juega de titular esta noche ante el Atlético. El de Sant Andreu de la Barca repite como central zurdo tras ya salir de inicio el sábado contra el Alavés y cuajar un partidazo.
TOMMY, SEGUNDA CONVOCATORIA
Segunda convocatoria con el primer equipo del Barça para Tommy Marqués. Segunda seguida. El barcelonés ha empezado muy bien el curso con el filial y Flick lo está llamando para muchos entrenamientos. Nos desgrana su perfil nuestro compañero Jaume Marcet.
TEMA RASHFORD
Con todo el flanco de ataque operativo, parece que Marcus Rashford vuelve al papel que tenía encomendado como fichó, el de revulsivo. Raphinha y Lamine en las alas son intocables. Veremos el brasileño, por cierto, que ayer solo participó en los rondos. En cualquier caso, el británico, que jugó toda la segunda mitad ante los babazorros, apunta al banco.
CENTRO DEL CAMPO
Veremos por qué apuesta Flick en el pivote. Si por Casadó como ante el Alavés o por recuperar a Eric para esa posición. El de Martorell jugó de lateral diestro el sábado, pero si vuelve Koundé habrá que 'reubicarlo'.
RACHA DEL ATLÉTICO
Ojo porque el Atlético llega pletórico al Spotify Camp Nou. Seis victorias seguidas del cuadro del Cholo Simeone, que si se impone en Montjuïc se colocaría colíder junto al Barça de Flick. Ha ido conjuntando a los suyos y logrando esa solidez defensiva tan característica suya el argentino. 11 goles encajados en 14 partidos en Liga.
ARAUJO, BAJA INDEFINIDA
Una de las noticias de la semana fue la reunión de este lunes entre Araujo y sus agentes con el Barça. El jugador, como explicamos en SPORT, expuso su momento emocional al club. Que está bien físicamente, pero no de cabeza y que necesita tiempo para recuperarse. No solo fue el golpe anímico de Stamford Bridge, sino que venía arrastrando ya problemas de un tiempo atrás.
¿SEGUIRÁ GERARD MARTÍN?
Una de las dudas para el XI de Flick, si mantendrá o no a Gerard Martín de central izquierdo tras su gran actuación ante el Alavés. Veremos si regresa Koundé al lateral y pone el tándem Cubarsí-Eric o apuesta por mantener a Gerard, único central a pierna natural en ese costado izquierdo.
LA ARAÑA, EN EL SPOTIFY CAMP NOU
Otro aliciente del partidazo de esta noche es la visita de Julián Álvarez al Spotify Camp Nou. La 'Araña' ya sabe lo que es picar al Barça la pasada temporada. Fue el autor de un gol y de una asistencia en el 4-4 de la ida de la semifinal de la Copa del Rey, mientras que anotó uno de los goles en la derrota colchonera en Liga en el Metropolitano por 2-4. El interés del Barça por él está ahí, aunque por ahora es una 'fruta prohibida'.
BAJA SENSIBLE E INESPERADA
Flick no podrá contar con una de sus piezas indispensables esta noche. Frenkie de Jong se cayó a ultimísima hora esta mañana por fiebre y no entró en la lista. El técnico alemán llamó a Tommy Marqués.
