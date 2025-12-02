Barcelona - Atlético de Madrid, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga, en vivo

LA ARAÑA, EN EL SPOTIFY CAMP NOU

Otro aliciente del partidazo de esta noche es la visita de Julián Álvarez al Spotify Camp Nou. La 'Araña' ya sabe lo que es picar al Barça la pasada temporada. Fue el autor de un gol y de una asistencia en el 4-4 de la ida de la semifinal de la Copa del Rey, mientras que anotó uno de los goles en la derrota colchonera en Liga en el Metropolitano por 2-4. El interés del Barça por él está ahí, aunque por ahora es una 'fruta prohibida'.

