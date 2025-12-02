Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

FC BARCELONA

Barcelona - Atlético de Madrid, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga, en vivo

Sigue el minuto a minuto del Barça - Atlético (21.00h; Movistar+) en partido correspondiente a la jornada 19ª de LaLiga

Hansi Flick vivió con tranquilidad el Barça-Alavés

Hansi Flick vivió con tranquilidad el Barça-Alavés / Dani Barbeito

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

Actualizar
Ver más

TEMAS