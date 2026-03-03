Barcelona - Atlético de Madrid, en directo hoy: última hora, alineaciones y previa del partido de Copa del Rey, en vivo

UNA NOCHE PERFECTA

Obligado el Barça a una noche perfecta. A no cometer ni un fallo en defensa y a estar especialmente certero en ataque. Todo lo contrario a la versión que mostró en la ida en el Metropolitano, vaya. Si encaja, tendrá que marcar cinco. Y, por supuesto, necesita la versión del otro día de Lamine Yamal.