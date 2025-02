Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver la semifinal de Copa del Rey

Lamine no se lo pierde

Tras el susto de la sesión de entrenamiento de ayer en la que Lamine Yamal no participó por el pisotón que recibió ante la UD Las Palmas, saltaron las alarmas, pero el canterano no tiene ninguna intención de perderse el choque. Aunque Flick no ha dado lista de convocados, el extremo estaba esta mañana en la concentración del equipo y apunta a titular: