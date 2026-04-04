¿Cuándo se juega el Barcelona - Atlético de Champions League? Fecha y horario de la eliminatoria de cuartos de final

El FC Barcelona ya piensa en los cuartos de final de la Champions League. A pesar de llegar al Spotify Camp Nou con la eliminatoria abierta en octavos ante el Newcastle, el equipo azulgrana certificó su pase a la siguiente ronda de la competición con holgura, donde se encontrará con un viejo conocido en semifinales.

El equipo de Hansi Flick no dudó en el momento de la verdad con un Lamine Yamal estelar. La estrella azulgrana puso la magia, Lewandowski los goles y Fermín y Raphinha la entrega. La mezcla ganadora terminó en una goleada de escándalo del FC Barcelona contra el Newcastle, que sucumbió en la segunda mitad después de resistir más de lo esperado en la primera parte.

Atlético de Madrid, el rival en cuartos

El Barça está en cuartos de final tras golear 7-2 al Newcastle. En la siguiente ronda de la competición se enfrentará a un viejo conocido, el Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone. Los colchoneros vencieron por 5-2 a los ingleses en el Metropolitano, y en la vuelta en Londres rascaron un meritorio empate a dos. El milagro de los Spurs se quedó en nada y el conjunto rojiblanco ya piensa en la próxima ronda.

Copa del Rey: Barcelona - Atlético de Madrid, en imágenes. / Enric Fontcuberta / EFE

Azulgranas y colchoneros se enfrentarán en cuartos como lo hicieron en 2016. En esa ocasión, los rojiblancos vencieron al FC Barcelona tras una vuelta en el Vicente Calderón muy reñida y que terminó con un penalti no pitado de Gabi por manos. Polémicas aparte, el Barça espera ser el vencedor en esta ocasión y cobrarse la venganza por aquella eliminatoria.

¿Cuándo se juega el Barcelona - Atlético de cuartos de final de la Champions League?

Este partidazo de cuartos de final se disputará a doble partido. El encuentro de ida será el próximo miércoles 8 de abril de 2026 a las 21:00 horas, mientras que la vuelta se jugará en la próxima semana: el martes 14 de abril a las 21:00 horas. El Barça será local en la ida y jugará la vuelta fuera de casa.