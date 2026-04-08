Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: previa de la Champions League, novedades y última hora, en vivo

Flick, ambicioso

Flick se mostró ambicioso en rueda de prensa, reafirmando su confianza plena en el equipo, aunque con respeto hacia el rival: "Es un equipo muy duro, con una actitud correcta, mucha intensidad y jugadores fantásticos. Lo vimos el sábado. Saben cómo defender y no es fácil marcarles goles".

El técnico aprovechó para subrayar que es una ocasión ideal para reivindicar el estilo propio, donde la presión y la concentración serán factores decisivos: "Tenemos nuestro estilo y estamos centrados en ello. Cuando no presionamos, para el rival es más fácil encontrar los espacios y marcarnos. Tenemos que hacerlo mucho mejor y estar centrados desde el principio".

En esa línea, Flick insistió en la necesidad de actuar como un bloque compacto y solidario, con todas las líneas comprometidas en el trabajo defensivo: "Todo el mundo tiene que dar su parte en la defensa. Necesitamos estar compactos, con buena estructura y bien posicionados. Todo el mundo influye, no solo en lo ofensivo, sino también en lo defensivo".

Por último, el entrenador lanzó un mensaje a la afición, cuyo apoyo considera fundamental para lograr un resultado favorable en la vuelta del próximo martes: "Todo el mundo va a ver este partido y es una oportunidad para mostrar nuestro fútbol. La conexión con los aficionados será importante. Les necesitamos porque nos empujan y nos dan energía".