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Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: previa de la Champions League, novedades y última hora, en vivo
Barça y Atlético de Madrid se enfrentan en ida de cuartos de la Champions League en el Spotify Camp Nou
Los resultados de cuartos
Ayer se disputaron los dos primeros partidos de cuartos:
Real Madrid 1-2 Bayern: El conjunto bávaro asaltó el Bernabéu y afrontará la vuelta en Múnich con ventaja y confianza. Luis Díaz y Harry Kane marcaron para un Bayern que no ganaba al conjunto blanco desde 2012, mientras que Mbappé firmó el gol que mantiene con vida a un Madrid al que nunca se puede dar por vencido.
Sporting CP 0-1 Arsenal: Los de Arteta se llevaron un triunfo corto pero valioso en un duelo de pocas luces, resuelto en el añadido por Havertz. La vuelta en Londres decidirá quién avanza a semifinales y podría cruzarse con el Barça.
Hoy, también a las 21:00, se juega otro plato fuerte: PSG-Liverpool. El vigente campeón recibe a los de Slot en un choque que promete ser apasionante.
Flick, ambicioso
Flick se mostró ambicioso en rueda de prensa, reafirmando su confianza plena en el equipo, aunque con respeto hacia el rival: "Es un equipo muy duro, con una actitud correcta, mucha intensidad y jugadores fantásticos. Lo vimos el sábado. Saben cómo defender y no es fácil marcarles goles".
El técnico aprovechó para subrayar que es una ocasión ideal para reivindicar el estilo propio, donde la presión y la concentración serán factores decisivos: "Tenemos nuestro estilo y estamos centrados en ello. Cuando no presionamos, para el rival es más fácil encontrar los espacios y marcarnos. Tenemos que hacerlo mucho mejor y estar centrados desde el principio".
En esa línea, Flick insistió en la necesidad de actuar como un bloque compacto y solidario, con todas las líneas comprometidas en el trabajo defensivo: "Todo el mundo tiene que dar su parte en la defensa. Necesitamos estar compactos, con buena estructura y bien posicionados. Todo el mundo influye, no solo en lo ofensivo, sino también en lo defensivo".
Por último, el entrenador lanzó un mensaje a la afición, cuyo apoyo considera fundamental para lograr un resultado favorable en la vuelta del próximo martes: "Todo el mundo va a ver este partido y es una oportunidad para mostrar nuestro fútbol. La conexión con los aficionados será importante. Les necesitamos porque nos empujan y nos dan energía".
Barça y Atlético se vieron las caras hace apenas cuatro días en un duelo que, una vez más, no defraudó. El conjunto azulgrana aprovechó la derrota del Madrid en Mallorca (2-1) para ampliar hasta siete puntos su ventaja sobre los blancos. Giuliano abrió el marcador, Rashford igualó poco después y Nico fue expulsado justo antes del descanso.
En la segunda mitad, la rectificación de la roja a Gerard Martín y el gol de Lewandowski en los minutos finales pusieron el broche a un partido caótico pero vibrante. Hoy, ese mismo enfrentamiento trasciende al escenario de la Champions, donde la tensión y la magia prometen alcanzar otra dimensión.
El Barça llega con ventaja emocional tras la "previa adelantada" del sábado, donde dio otro paso firme hacia el título liguero (1-2). Ahora tocará buscar el golpe definitivo en Champions para volver a situarse entre los cuatro mejores equipos de Europa, en una eliminatoria que promete intensidad y emoción hasta el último minuto.
¡Buenos días y bienvenidos a una gran jornada europea! Hoy el Barça se viste de Champions en el Spotify Camp Nou para una cita decisiva por el pase a semifinales. Enfrente, un Atlético que llega dispuesto a competirlo todo. Todo está listo para un duelo de alto voltaje. ¡Arrancamos!
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