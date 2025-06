El Barça Atlètic comunica 7 bajas oficiales

El Barça Atlètic comunicó la lista de bajas como cada 30 de junio, día en el que oficialmente se termina la temporada 2024/2025. No hay sorpresas y como ya se había informado en SPORT, son 7 los futbolistas que no seguirán vistiendo de azulgrana, a los que hay que sumar el capitán Aleix Garrido. El motivo por el que el de Ripoll no está en la lista de siete es que, en su caso, ya se anunció hace unos días de manera personalizada su no continuidad, coincidiendo con su fichaje por la SD Eibar, de la Segunda División.

También ya había encontrado nuevo equipo Diego Percan, el Arka Gdynia de la Segunda de Polonia, pero en su caso, la entidad azulgrana todavía no había realizado ningún anuncio oficial, por lo que sí está incluido el delantero centro leonés en el grupo de los 7 que ponen punto y final a su vinculación con el Barça Atlètic. El club les agradece su profesionalidad y les desea suerte en el futuro.

Aleix Garrido: "El Eibar es el equipo perfecto para formarme futbolísticamente." / @SDEibar

De ellos, 3 jugadores han finalizado contrato este 30 de junio y 4 regresan a sus respectivos equipos tras agotar la cesión y no ejercer el club la opción de compra. Además de Percan (y de Aleix Garrido) también expiraba este lunes la relación contractual de Pau Prim y Juan Piera. El primero ya hace meses que debía ver los partidos desde la grada por decisión de club tras negarse a renovar y apunta a jugar en el Al-Sadd catarí. El barcelonés se despidió de la afición azulgrana y también del club en una carta publicada en sus redes sociales la semana pasada, y en la que mostraba agradecimiento y ningún tipo de rencor a pesar de la complicada situación que tuvo que afrontar.

Juan Piera, por su parte, fichó tras una prueba pero apenas contó con minutos en el segundo equipo barcelonista, y pese a las bajas (Víctor Barberá y Diego Percan) en la punta de ataque.

Así juega Pau Prim / SPORT.es

Ninguna cesión fructifica

En cuanto a los cedidos, el descenso del equipo ha provocado que no tuviera sentido que ninguno de ellos siguiera previo pago de la opción de compra. Quien podía estar más cerca, por juventud y buenas sensaciones, era Pedro Soma, pero el mediocentro, por el que se debían abonar 800.000 euros, regresa a la UE Cornellà.

Rubén López vuelve a Deportivo de la Coruña después de haber sido el jugador de la plantilla del filial azulgrana con más partidos y minutos disputados, también fue importante el rol de Iván Cédric en el equipo con sus goles, que regresa a otro equipo, como el Depor, de Segunda División, en su caso, la UD Las Palmas.

Quien se marcha sin haber jugado prácticamente nada es el ghanés Aziz Issah. La apuesta africana de este año ha funcionado con Ibrahim Diarra, a medias con David Oduro y no ha podido fructificar con el extremo, que regresa al FC Dreams.