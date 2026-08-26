Barcelona - Athletic: horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports por TV y en directo

El Barça regresa a LaLiga para medirse al Athletic tras su arrolladora victoria en el debut ante el Elche (0-5). Con el mercado todavía en plena ebullición, Flick trata de mantener a sus futbolistas concentrados, pese a que Balde, Casadó y Héctor Fort siguen pendientes de su futuro.

Solo el primero tiene opciones de disponer de minutos ante el Athletic en el Spotify Camp Nou. Balde se quedó fuera de la convocatoria ante el Elche porque Flick no lo veía concentrado para el encuentro. En su lugar brilló Xavi Espart, la gran revelación de la pretemporada, al que Flick ya ha utilizado como interior, lateral derecho y lateral izquierdo, siempre con excelentes resultados.

El Athletic llega al duelo contra el Barça después de un estreno liguero complicado. El conjunto bilbaíno no pudo darle una buena bienvenida a Edin Terzic y cayó por 1-3 ante el Sevilla en San Mamés. La expulsión de Yuri a las primeras de cambio dejó al equipo en inferioridad y los hispalenses aprovecharon la circunstancia para llevarse los tres puntos.

Los de Terzic se medirán a un Barça que mantiene la línea de los últimos años: un equipo que aprieta arriba y tiende a verticalizar el juego. La gran novedad es que, tras las salidas de Lewandowski y Ferran Torres, Flick está jugando sin un '9' clásico. Raphinha ya fue el elegido ante el Elche y apunta a repetir.

Uno de los grandes puntos de interés del encuentro será comprobar si Rodri hace su debut con el conjunto azulgrana. El exmediocampista del City es, de momento, la gran incorporación de la temporada y existe mucha expectación por comprobar qué impacto tendrá en el equipo.

¿Cuándo juega el Barça contra el Athletic Club en la jornada 1 de LaLiga EA Sports?

El partido entre FC Barcelona y Athletic Club, correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports, se disputará el próximo jueves 27 de agosto a las 21:00 horas (CEST). El encuentro se celebrará en el Spotify Camp Nou.

¿Dónde ver el Barcelona - Athletic de LaLiga por TV y en directo?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Barça y Athletic Club de la jornada 1 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga.