En directo
SUPERCOPA
Barcelona - Athletic Club, en directo hoy: semifinal de la Supercopa de España, última hora en vivo
Cómo ver y en qué canal el Barcelona - Athletic Club de semifinales de la Supercopa de España hoy por TV en directo
FC Barcelona y Athletic Club disputan hoy la primera semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudí.
BARÇA - ATHLETIC 0-0 (MIN. 6)
Primera oportunidad para el Barça. Balón en profundidad para Raphinha, que supera la salida de Unai Simón, pero su centro no encuentra rematador
BARÇA - ATHLETIC 0-0 (MIN. 3)
Pasa el peligro para el Barça. Juegan en posicional los de Flick
BARÇA - ATHLETIC 0-0 (MIN. 3)
Tercer córner consecutivo
BARÇA - ATHLETIC 0-0 (MIN. 2)
Remate de Paredes y segundo córner para el Athletic
BARÇA - ATHLETIC 0-0 (MIN. 2)
Fuerza Sancet el primer córner del partido
BARÇA - ATHLETIC 0-0 (MIN. 1)
Se inicia el partido
Saltan los equipos. Díaz de Mera, árbitro del partido, al frente
Todo está ya preparado para que los equipos salten al terreno de juego
Lamine aplaudido y Nico Williams silbado cuando los aficionadoshan escuchado su nombre
Los dos equipos calientan desde hace unos minutos. Los jugadores del Barça han sido recibidos con una gran ovación. También Lamine Yamal, que ha saltado a calentar más tarde y puede tener participación en la segunda mitad
- El alemán Goretzka, posible fichaje para el Barça
- Cancelo no me apasiona, pero entiendo el movimiento
- Mercado de fichajes, hoy 6 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Barça - Maccabi Tel Aviv, en directo: sigue el partido de la Euroliga, en vivo hoy
- Brahim, ídolo en Marruecos: 'Es una bendición, no como Lamine, que cedió a las presiones de su madre
- Mateu Lahoz: 'Joan García no puede realizar esa acción, es conducta antideportiva
- ¡Ter Stegen, lesionado, abandona la concentración del Barça en Arabia!
- El enigmático mensaje de Cancelo en Instagram