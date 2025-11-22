En Directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Barcelona - Athletic Club: reacciones, polémicas y última hora
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido entre Fútbol Club Barcelona y Athletic Club de la jornada 13 de La Liga
Bakero en Cadena Ser: "Quitando los primeros minutos, el partido ha estado muy igualado y la diferencia ha sido la calidad individual de Lewandowski".
Joan Maria Pou (RAC1): “Tener un portero como Joan Garcia te lo cambia todo...”
Iturralde González en Cadena Ser: "La tarjeta de Ruiz de Galarreta es incuestionable, agarra a Fermín en una acción prometedora"
Helena Condis (COPE): "En los últimos partidos de la temporada, un amigo de Sczezny decía que él ya estaba bien porque había hecho lo que tenía que hacer y ahora quería seguir viendo los partidos desde el banquillo".
Jose Manuel Monje (Onda Vasca): "Ernesto Valverde no es la persona más expresiva del mundo pero viendo sus gestos con la cabeza ya nos podemos hacer una idea de lo que piensa respecto al partido".
Minguella (COPE): "Se nota que el Barça está mucho mejor físicamente que el Barça".
Jose Manuel Monje (Onda Vasca): "El Barça te enseña la pelota y cuando estás a punto de llegar y robarla te la mueve al otro lado. Es increíble".
Ander Cotorro (COPE): "¡ Si mete esa bolea entra en el top 10 goles de La Liga o lo nominan al premio Pukas!
Paco González (COPE): "Hay mucha más sensacion de peligro en todos los ataques del Barça que en los del Athletic. La diferencia es abismal".
Jose Manuel Monje (Onda Vasca): "Lo bueno que ha hecho el Athletic tras conceder el primer gol es ajustar la línea de la presión con tal que el balón no llegue a los jugadores más determinantes del Barça".
