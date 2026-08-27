Barcelona - Athletic Club, en directo: partido de LaLiga EA Sports, en vivo

Flick: "El año pasado ganamos la Liga gracias al Camp Nou"

"El año pasado ganamos la Liga gracias a los partidos en casa, fue clave. Es la manera con la que queremos empezar"

Terzic: "Me centro en mi plan, aunque nos conocemos mucho. Tenemos nuestra calidad, nuestras fortalezas y es lo que quiero ver hoy"

Cubarsí: "Un jugador que jugó todos los partidos del Mundial a un nivel altísimo, fue el mejor joven. Estoy muy orgulloso de ello. Todavía tiene hambre para mejorar y trabajaremos en ello, pero es increíble"

Raphinha y el nuevo rol de '9': "Para nosotros es muy importante que empiece la presión, es muy importante. Hoy es diferente que en Elche, es importante que mantenga el balón. Su intensidad, su actitud es muy importante"