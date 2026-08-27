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FC BARCELONA
Barcelona - Athletic Club, en directo: partido de LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido de la jornada 1 entre Barça y Athletic Club de Bilbao
Gordon ya conoce bien a Cat y hoy se estrena como titular y en el Spotify Camp Nou
Flick: "El año pasado ganamos la Liga gracias al Camp Nou"
"El año pasado ganamos la Liga gracias a los partidos en casa, fue clave. Es la manera con la que queremos empezar"
Terzic: "Me centro en mi plan, aunque nos conocemos mucho. Tenemos nuestra calidad, nuestras fortalezas y es lo que quiero ver hoy"
Cubarsí: "Un jugador que jugó todos los partidos del Mundial a un nivel altísimo, fue el mejor joven. Estoy muy orgulloso de ello. Todavía tiene hambre para mejorar y trabajaremos en ello, pero es increíble"
Raphinha y el nuevo rol de '9': "Para nosotros es muy importante que empiece la presión, es muy importante. Hoy es diferente que en Elche, es importante que mantenga el balón. Su intensidad, su actitud es muy importante"
Os recordamos que ayer anunció Laporta que finalmente no habría homenaje a los campeones del mundo. Y que, en su lugar, el partido contra el Athletic estará marcado por una jornada popular, no impulsada por el club, de apoyo a la estelada, en respuesta a los incidentes ocurridos el pasado fin de semana en Elche, donde un aficionado del Barça fue reducido por agentes de la Policía Nacional cuando se dirigía al estadio con una estelada.
El club consideró desproporcionada la actuación policial y, en este contexto, las asociaciones Òmnium, ANC y Penyes organizarán un acto de exaltación de la estelada durante el encuentro que el club respetará pero del que no participará de forma activa de forma institucional.
Josep Vila, presidente de la ANC, habla en SPORT:
Por cierto, Flick y Terzic ya se enfrentaron hace cinco años. Con el Bayern de Flick jugaba Lewandowski y con el Dortmund de Terzic jugaban Haaland y Bellingham
Edin Terzic, entrenador del Athletic, al habla
"No venimos a ver jugar al Barça. Venimos a ser valientes".
Nico Williams: "Es un jugador muy importante para nosotros. Desde que está entrenando lo está haciendo muy bien. Ha tenido que coger ritmo, es un proceso, pero está bien físicamente. Estamos cerca de estar al completo"
Hoy tenemos en el Camp Nou acto de exaltación a la Estelada
El once del Athletic:
Unai Simón; Rincón, Yeray, Laporte, Johaneko; Canales, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta
Volviendo al Camp Nou otra vez, hoy debutará, si todo va bien, Rodrigo
Yuste responde a Gil Marín: "Ha cruzado una línea"
Rafa Yuste ha hablado también en Mónaco, con Mónica Marchante en Movistar+, y ha respondido a las declaraciones de Gil Marín sobre Julián Álvarez:
"Lo que me sorprende es que, conociéndolo, haya podido hacer esas declaraciones, que faltan a la educación y al respeto. Todo el club, el director deportivo y el técnico traspasan una línea roja que no entiendo en absoluto. Me indignan y no las comparto".
"Somos un club que respeta al rival, al Atlético de Madrid y a los jugadores. Si un jugador quiere venir a un club, lo intentaremos. Reiteramos lo que dijo el presidente ayer. Nos hemos saludado porque en la vida hay que tener educación. Hemos cruzado palabras con la familia Gil y con el presidente Cerezo y les he dicho lo que he dicho antes: estamos tranquilos y nuestra conciencia está tranquila".
"El mercado está a unos días de cerrarse, pero me sabe mal. Quiero defender a los profesionales que trabajan de una forma excepcional".
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