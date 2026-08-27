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Barcelona - Athletic Club, en directo: partido de LaLiga EA Sports, en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido de la jornada 1 entre Barça y Athletic Club de Bilbao

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Raphinha, en el Gamper / EFE

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