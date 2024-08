Barcelona - Athletic: Alineaciones probables del partido de la jornada 2 de La Liga

La montaña de Montjuïc vivirá el debut liguero del Barça en casa este sábado 24 de agosto. El 'invitado de honor' no es otro que el siempre complicado Athletic Club, que tras un verano con la carpeta Nico Williams muy caliente y empatar en la primera jornada, llegará a Barcelona con muchas ganas de obtener la victoria.

Hansi Flick apostó por el talento joven en Mestalla, y gracias a los dos goles de Lewandowski los tres puntos acabaron en el bolsillo de los azulgranas. La pareja Casadó-Bernal funcionó, Cubarsí volvió a estar a buen nivel con el Barça tras los Juegos y Lamine Yamal aportó una vez más su talento ofensivo.

A la hora de hacer el once, el técnico alemán no hará muchos cambios. Iñigo podría ser uno de los posibles jugadores que no repitan titularidad, aunque lo más probable es que él y Cubarsí vuelvan a ser de la partida, con Christensen y Eric Garcia en el banquillo para dar aire fresco a los centrales o al medio del campo ocupado por Casadó y Bernal.

Pedri jugó tras su lesión en la Eurocopa y apunta a ser titular detrás de Lewandowski, dando la posibilidad a Raphinha a volver al carril izquierdo, con Lamine Yamal por la derecha. Fermín volverá (salvo sorpresa) a la convocatoria, pero como con el canario en Mestalla, lo más normal es que tenga minutos en el segundo tiempo tras su regreso.

El Athletic empató en su primer partido en San Mamés contra el Getafe, en un once titular sin sus campeones de Eurocopa como Nico Williams o Vivian. Ambos apuntan a la titularidad en Montjuïc, sobre todo el segundo, ya que Paredes está lesionado.

En portería, Unai Simón sigue lesionado y Julen Agirrezabala está entrenándose con el grupo de nuevo, aunque puede que no esté al 100% en Montjuïc, así que todo apunta que Álex Padilla, el tercer portero, volverá a ser titular.

Alineaciones probables del Valencia - Barcelona

Barça: Ter Stegen, Koundé, Cubarsí, Iñigo, Balde, Marc Bernal, Casadó, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

Athletic: Padilla, Gorosabel, Yeray, Vivian, Yuri, Prados, Vesga, Sancet, Nico Williams, Iñaki Williams y Guruzeta.