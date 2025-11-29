Barcelona - Alavés, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga, en vivo

DÍA ESPECIAL

Más allá de los posibles movimientos del técnico alemán en el once oficial, el partido de hoy ante el Alavés es especial por otro motivo. En el segundo partido tras el regreso al Spotify Camp Nou, el club celebra su 126º aniversario. Para celebrarlo, la afición hará un mosaico especial desde sus butacas cuando suene el himno y los jugadores entren al césped. Felicitats, Barça!