Barcelona - Al Ahly: horario y dónde ver el Trofeo Joan Gamper gratis por TV, online y en directo

El FC Barcelona afronta el último test de preparación para la temporada 2026/27 con la disputa del Trofeo Joan Gamper en el Spotify Camp Nou. El tradicional trofeo celebrado en el templo azulgrana vuelve a escena y en esta ocasión contará con el Al Ahly como invitado, el primer representante africano que participa en toda la historia del torneo.

No es un rival cualquiera, pues el conjunto de El Cairo es el club más laureado del fútbol africano y supondrá un reto importante antes del inicio de la competición oficial. Hansi Flick podrá contar con todas las piezas disponibles tras la vuelta de los jugadores mundialistas, aunque todavía queda pendiente de la llegada de incorporaciones en los últimos días de mercado, especialmente en lo que a la posición del '9' se refiere.

En lo que a lo deportivo se refiere, el Trofeo Joan Gamper vuelve tras 3 años de ausencia al Spotify Camp Nou. La pasada edición se celebró en el Estadi Johan Cruyff, con el Como 1907 como invitado, mientras que las dos anteriores tuvieron lugar en el Estadi Olímpic Lluís Companys ante Mónaco y Tottenham.

Xavi Espart, ante el Basilea / Gorka Urresola

Será, a su vez, el último partido del equipo azulgrana antes del estreno liguero contra el Elche en el Martínez Valero, el domingo 23 de agosto a partir de las 21:30 horas. Todo está listo para el inicio de la competición oficial y para que el Barça arranque una nueva temporada ilusionante con el objetivo de ganar todas las competiciones.

¿A qué hora juega el Barça contra el Al Ahly amistoso de pretemporada?

El partido entre el FC Barcelona y el Al Ahly, correspondiente a la 61.ª edición del Trofeo Joan Gamper, se disputará el próximo miércoles 19 de agosto de 2026 a las 20:00 horas (CEST). El encuentro tendrá lugar en el Spotify Camp Nou y será el último partido de la pretemporada.

¿Dónde ver el Barcelona - Al Ahly del Trofeo Joan Gamper por TV y online?

En España, el Barcelona - Al Ahly del Trofeo Joan Gamper se podrá ver en directo a través de las plataformas digitales del club. Tanto para la web como para la app, será necesaria la suscripción a Barça Play y a Culers Premium Membership, gratuito para socios, socias y peñistas y con un precio anual de 39,99 euros para el resto de usuarios.

Además, el encuentro se podrá ver en streaming a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona para aquellos usuarios suscritos con YouTube Pack Premium Members del Club. En el caso particular de Catalunya, los partidos del Barça en pretemporada se podrá ver a través en abierto por TV a través del canal autonómico TV3 y online en 3 Cat.

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