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FC BARCELONA
Barcelona - Al-Ahly, en directo: Trofeo Joan Gamper y presentación del equipo, en vivo
Sigue en SPORT toda la fiesta del Gamper, con la presentación ante la afición de los nuevos fichajes -Rodri, Gordon, Adeyemi, Bisiwu...-, y la presentación de la plantilla con discurso del capitán Raphinha y Flick
El once del Barça
Joan Garcia; Koundé, Eric, Gerard Martín, Balde; Espart, Bernal, Fermín; Lamine, Raphinha, Hamza
A todo esto, Cancelo todavía no ha sido anunciado
Rodri y Cancelo ya visten de blaugrana
Planning de la presentación
Sobre las 19.05h está prevista la presentación del equipo. Saldrán en este orden:
- Staff y personal del equipo
- Hansi Flick
- Jugadores de La Masia
- Jugadores del primer equipo con orden de dorsal
- Capitanes
- Nuevos fichajes
Una vez presentados, habrá parlamentos del entrenador y Raphinha, el primer capitán (provisional)
El Al-Ahly llega al Gamper después de disputar dos partidos durante su concentración en España, con sensaciones contrapuestas. El conjunto egipcio comenzó su gira con una convincente victoria por 3-0 ante el CF Badalona, pero tres días después cayó por 2-1 frente al CE Europa.
Es una edición histórica del Gamper, ya que el Al-Ahly se convertirá en el primer club africano que disputa el torneo. El conjunto de El Cairo es, además, el más laureado del continente: suma 12 Champions africanas, 45 Ligas egipcias y 39 Copas de Egipto.
El equipo ya está en el Camp Nou. Así ha sido la llegada del bus culé
Será, a su vez, el último partido del equipo azulgrana antes del estreno liguero contra el Elche en el Martínez Valero, el domingo 23 de agosto a partir de las 21:30 horas. Todo está listo para el inicio de la competición oficial y para que el Barça arranque una nueva temporada ilusionante con el objetivo de ganar todas las competiciones.
El Trofeo Joan Gamper vuelve tras 3 años de ausencia al Spotify Camp Nou. La pasada edición se celebró en el Estadi Johan Cruyff, con el Como 1907 como invitado, mientras que las dos anteriores tuvieron lugar en el Estadi Olímpic Lluís Companys ante Mónaco y Tottenham.
Ya está todo preparado
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