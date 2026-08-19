Barcelona - Al-Ahly, en directo: Trofeo Joan Gamper y presentación del equipo, en vivo

Planning de la presentación

Sobre las 19.05h está prevista la presentación del equipo. Saldrán en este orden:

Staff y personal del equipo

Hansi Flick

Jugadores de La Masia

Jugadores del primer equipo con orden de dorsal

Capitanes

Nuevos fichajes

Una vez presentados, habrá parlamentos del entrenador y Raphinha, el primer capitán (provisional)