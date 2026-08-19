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Barcelona - Al-Ahly, en directo: Trofeo Joan Gamper y presentación del equipo, en vivo

Sigue en SPORT toda la fiesta del Gamper, con la presentación ante la afición de los nuevos fichajes -Rodri, Gordon, Adeyemi, Bisiwu...-, y la presentación de la plantilla con discurso del capitán Raphinha y Flick

Adeyemi y Gordon posan junto al Trofeo Joan Gamper

Adeyemi y Gordon posan junto al Trofeo Joan Gamper / FC BARCELONA

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Maria Tikas

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