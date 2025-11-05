Al Barça se la vuelven a jugar con la misma trampa

Pesadilla para el Barça en el inicio del partido ante el Brujas. Los locales se adelantaron dos veces en el marcador y dejaron en evidencia todas las debilidades que tiene la atrevida táctica de Hansi Flick cuando no se ejecuta con precisión e intensidad.

Jugar con la línea defensiva tan adelantada supone una exigencia física y mental altísima para los once jugadores que están sobre el campo. Dos cosas que el Barça mantuvo de manera firme durante el curso pasado, pero que este año no ha logrado controlar, al menos hasta el momento.

Ya son muchos los partidos en los que los rivales encuentran fórmulas para atacar esa línea adelantada y generar ocasiones de gol claras con mucha facilidad. Las debilidades defensivas del equipo salen a la luz, pero parte de la culpa la tiene la forma de presionar de los jugadores, que no siempre es eficaz. Si los defensas tienen tiempo para levantar la cabeza y mandar un desplazamiento, la zaga culé está vendida.

Los jugadores del Brujas celebran el primer gol / OLIVIER MATTHYS / EFE

El Brujas supo aprovechar todo esto desde los primeros minutos y repitió una trampa que ya le han hecho otros equipos al equipo blaugrana. En el primer tanto, Nicolò Tresoldi se mantuvo en fuera de juego, por detrás de la defensa del Barça, para luego aprovechar esa posición de ventaja y marcar a placer tras el pase de Carlos Forbs.

Una estrategia que ya habíamos visto esta temporada previamente en equipos como el Rayo Vallecano, con Isi Palazón, y el PSG, con Gonçalo Ramos. Quedarse en fuera de juego te libera de las vigilancias de los centrales y te da ventaja si tu equipo logra mandar el balón a la banda.

Unos minutos más tarde, en una jugada totalmente diferente y propiciada por no finalizar una acción de ataque, el propio Carlos Forbs aprovechó su velocidad para marcar el segundo tanto del Brujas.

Es el noveno partido consecutivo en el que los de Hansi Flick reciben al menos un gol. Uno de ellos fue con Joan García (ante el Oviedo) y los otros 8 partidos han sido con Szczesny bajo palos. En esas ocho últimas jornadas, el guardameta polaco ha recibido ya 14 tantos.

Las dudas sobre la estrategia que tan bien le funcionó al Barça el año pasado aparecen tras una primera parte de la temporada en la que al conjunto blaugrana le ha costado muy caro cada error.