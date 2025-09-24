Flick prueba un once con rotaciones para Oviedo

El Barça ha completado este miércoles en la Ciutat Esportiva Joan Gamper la última sesión previa al duelo de Liga contra el Oviedo.

El entrenamiento arrancó con media hora de retraso respecto al horario previsto, en una sesión en la que Hansi Flick todavía no pudo contar con la presencia de Lamine Yamal en una jornada marcada por el mazazo anímico a la plantilla que supuso el comunicado sobre el tiempo de baja de la intervención en el menisco de Gavi.

Lamine, en solitario

Lamine, que arrastra molestias en el pubis desde su regreso de la selección y por las que se ha perdido ya tres partidos, no se ejercitó con el grupo aunque trabajó con balón de manera individual una vez finalizado el tramo abierto a la prensa, pero en el club descartan su presencia en el Carlos Tartiere. El plan pasa por no arriesgar y que su regreso se produzca en Montjuïc ante la Real Sociedad, tres días antes de recibir al PSG en la Champions, el gran objetivo que todas las partes marcan como prioritario.

Quien volvió a dar un paso adelante tras entrenar ya ayer con el grupo fue Alejandro Balde. El lateral, que cumple justo hoy tres semanas desde la lesión muscular sufrida durante el parón de selecciones, volvió a saltar al verde junto al resto de sus compañeros. Pese a la buena noticia, Flick y los médicos no forzarán los plazos: a la espera de la decisión final antes de volar a Ovierdo, a día de hoy se espera que tampoco entre en la convocatoria, aunque la evolución es positiva y el jugador encara ya la recta final de su recuperación.

Pruebas de Flick

Aunque no sería la primera vez que prueba un once en público y después lo cambia para el partido, Hansi Flick tiene en la cabeza mover el árbol para agitar la alineación ante el Oviedo, y así lo entrenó en los minutos abiertos a la prensa en la Ciutat Esportiva.

El alemán probó sobre el césped un once formado por Joan Garcia en la portería; Kounde, Christensen, Araujo y Jofre Torrents en el lateral; Casadó, Pedri y Dro, que vuelve tras unas molestias por un pisotón; Raphinha, Lewandowski y Rashfod en punta.

La plantilla azulgrana viajará este jueves a primera hora a Asturias con la mirada puesta en sumar la tercera victoria consecutiva en la competición doméstica y no perder la estela de un Madrid que sigue sin dejarse puntos. Flick, consciente de lo que viene por delante en apenas una semana, entre Liga y Champions, moverá piezas.