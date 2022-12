El Barça vuelve al trabajo en familia

Iñaki Peña, Roberto, Kessie, Bellerín y Alonso, los únicos disponibles este lunes en la Ciutat Esportiva Los mundialistas tienen entre una semana y diez días de descanso antes de reincorporarse al grupo

El Mundial sigue, a muchos kilómetros de distancia, su camino, pero en cuatro semanas vuelve LaLiga y lo hace con un derbi entre Barça y Espanyol en el Camp Nou. Será el 31 de diciembre a las 14 horas y, hasta esa fecha, Xavi Hernández deberá ir recuperando, de forma paulatina, a toda la plantilla para llegar en las mejores condiciones posibles, físicas y mentales, al regreso de la competición de clubs.

Hasta diecisiete futbolistas blaugrana se desplazaron con sus respectivas selecciones hasta Qatar. De hecho, también viajó el técnico egarense, que pasó unos días en Doha disfrutando del fútbol internacional y atendiendo algún que otro compromiso comercial e institucional. Lo hizo acompañado de algunos miembros de su staff en el Barça y todos ellos ya están en la Ciudad Condal, donde han planificado las semanas previas al derbi barcelonés.

Solo cinco jugadores

Solo cinco futbolistas de la primera plantilla estarán a disposición del técnico en la sesión de entrenamiento prevista para este lunes por la mañana en la Ciutat Esportiva: Iñaki Peña, Héctor Bellerín, Marcos Alonso, Sergi Roberto y Frank Kessie. Los dos últimos, además, aún no están recuperados al cien por cien de sus lesiones, aunque sí están en la recta final del proceso y ya pueden ejercitarse con relativa normalidad. Todos ellos están citados para ejercitarse en la que será una de las jornadas más atípicas que hayan vivido en mitad de una temporada. Cosas del Mundial en Qatar.

Pese a ello, el cuerpo técnico no tiene previsto para este primer día echar mano de la plantilla del Barça Atlètic. No descartan hacerlo en días venideros, aunque son conscientes de que el conjunto que dirige Rafa Márquez está en plena competición en la Primera RFEF y pedir que varios de sus jugadores se entrenen a las órdenes de Xavi supondría un contratiempo importante para los intereses del filial. Sobre todo cuando, con cinco futbolistas disponibles en la primera plantilla, necesitarían a varios efectivos para realizar una sesión de entrenamiento con cierta normalidad, algo que no ocurrirá hasta que los mundialistas vayan regresando a la dinámica blaugrana a medida que vayan cayendo eliminados con sus selecciones.

Descanso tras el Mundial

Algunos de los internacionales que han participado en la Copa del Mundo que se está disputando en Qatar ya han dicho adiós. Es el caso de Ter Stegen, que no disputó ni un solo minuto con Alemania, Christensen, que cayó en la fase de grupos con Dinamarca, o Lewandowski, que dijo adiós ayer en octavos tras perder ante Francia. Se gestionará cada caso de forma individual, aunque todos ellos tienen permiso para ausentarse y desconectar del fútbol durante un periodo de tiempo que va entre una semana y diez días. Xavi prefiere que descansen junto a sus familias y que carguen pilas antes de enfrentarse a un calendario muy exigente y en cuyo horizonte se vislumbran cuatro competiciones: LaLiga, Copa, Supercopa de España y Europa League.

En Doha siguen en plena competición ocho futbolistas con España (Èric Garcia, Alba, Busquets, Balde, Gavi, Pedri, Ferran Torres y Ansu Fati) y Holanda cuenta con Memphis y De Jong, que ya están en cuartos, como Koundé y Dembélé, que se clasificaron ayer con Francia. Raphinha se la juega hoy con Brasil. Todos ellos, según vayan diciendo adiós al Mundial, deberán coordinar su regreso al Barça con el cuerpo técnico.