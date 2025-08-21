El Barça vuelve a tierra hostil en su visita al Levante

El Barça de Hansi Flick ha demostrado que no hay casi ningún rival que se le resista. El conjunto azulgrana ha empezado la temporada a un gran nivel de forma, derrotando al Mallorca por 0-3 sin la necesidad de que los jugadores diesen su 100%. Sin embargo, este fin de semana, el Barcelona visitará uno de los campos que peor se le han dado en los últimos tiempos.

Será este sábado 23 de agosto a las 21.30 horas cuando los de Flick se desplacen a Valencia para enfrentarse al Levante UD. Así, los catalanes regresarán a tierra hostil más de tres años después. Pese a que el conjunto granota únicamente ha ganado tres veces al Barcelona en 32 enfrentamientos en LaLiga, el Ciutat de València se ha convertido en los últimos tiempos en una plaza difícil de torear para los culers. Desde 2018, el Barça tan solo ha sido capaz de llevarse la victoria del Ciutat de València en dos ocasiones.

Con el descenso del Levante en 2022, el equipo azulgrana se había librado de uno de los contrincantes que más le complicaban las cosas cuando eran visitantes, pese a no estar en los mejores momentos de su historia. En los últimos siete años el balance para los culers es de tres derrotas, dos victorias y un empate. Estas estadísticas obligan a Flick y a sus jugadores a estar en alerta, pues el del sábado se trata de un partido trampa.

El último precedente

La última vez que el FC Barcelona se vio las caras con el conjunto valenciano fue en abril de 2022. El equipo entonces dirigido por Xavi Hernández empezó perdiendo, pero fue capaz de darle la vuelta al marcador con la entrada de Pedri y Gavi en la segunda mitad. Aubameyang anotaba el gol del empate y pocos minutos después, el centrocampista canario ponía el 1-2 tras una gran asistencia de su compañero Gavi.

Celebración del gol de Luuk de Jong ante el Levante. / EFE

No obstante, un clásico penalti de Clément Lenglet en el minuto 83 suponía un empate que parecía prácticamente definitivo. Pero volvió a aparecer uno de los héroes de la temporada 2021/22, Luuk de Jong. El ariete neerlandés entró al terreno de juego cuando apenas quedaban diez minutos y en el descuento remató un centro de cabeza que daba una sufrida victoria a los culers.

Un partido estéril del Barça de Koeman

Corría mayo de 2021 cuando el Barcelona de Ronald Koeman ya tenía LaLiga perdida en la jornada 36. A pesar de todo, los azulgranas se desplazaron a Valencia y mostraron su poderío en la primera parte de la contienda. Messi y Pedri marcador las dos primeras dianas, pero en el segundo tiempo, el Levante le endosó dos goles en un abrir y cerrar de ojos. El Barça pudo volver a ponerse por delante con un tanto de Dembele, pero Sergio León frustró las aspiraciones culers con el definitivo 3-3.

Adiós a la racha de imbatibilidad del Barça

Ernesto Valverde visitó el Ciutat de València en cuatro ocasiones y en tres de ellas acabó saliendo derrotado. Así, el estadio del Levante, igual que Anoeta o Balaídos, se consagró como uno de los campos malditos para el Barcelona. La debacle más recordada data de mayo de 2018, cuando se cortó la histórica racha de imbatibilidad.

El Barça llegaba al Ciutat de València después de enlazar 43 partidos de Liga sin perder, teniendo en cuenta los siete triunfos con Luis Enrique en año anterior y las 36 jornadas sin conocer la derrota con el técnico extremeño. Con estos números alcanzaba la mayor racha de imbatibilidad de la historia de la competición, un hito que el Real Madrid estuvo a un solo encuentro de igualar la temporada pasada.

Ernesto Valverde, en su etapa como entrenador del FC Barcelona. / Alejandro Garcia / EFE

De todos modos, el conjunto granota frustró las aspiraciones del FC Barcelona de conseguir una ligar absolutamente inmaculada. En un partido completamente loco, el Levante empezó anotando dos goles en la primera mitad, aunque Coutinho anotó el 2-1. Pero lo peor vino en el segundo tiempo, cuando los valencianos anotaron tres goles en apenas 10 minutos. Pese a la gran desventaja (5-1), el Barça no se dio por vencido en su objetivo, no perdió la esperanza y logró a ponerse 5-4 en el 71'. Sin embargo, los azulgranas no fueron capaces de empatar en el tiempo restante.

Un campo maldito para Valverde

En diciembre del mismo año, el conjunto azulgrana volvió al campo del Levante y se resarció con un 0-5 gracias a un hat-trick de Leo Messi y a los goles de Suárez y Piqué. Pero cuando parecía que la derrota anterior en LaLiga había sido un accidente, en enero de 2021, el Barça volvió a sucumbir en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey en el Ciutat de València (2-1).

Luis Suárez celebra su gol ante el Levante en diciembre de 2018. / Manuel Bruque / EFE

La última derrota fue en noviembre de 2019. El Barça de Valverde confirmaba la maldición del feudo levantinista perdiendo por 3-1 después de tres goles, también anotados en el corto lapso de tiempo de siete minutos.