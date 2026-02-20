El Barça vuelve a su refugio

El FC Barcelona ha ofrecido por ahora una enorme fiabilidad en el Spotify Camp Nou. Desde su regreso en el partido ante el Athletic Club, el equipo suma 8 victorias en los 8 partidos oficiales disputados en la presente temporada.

La racha se inició frente al cuadro bilbaíno y continuó en la Liga contra el Alavés, Atlético, Osasuna, Oviedo y Mallorca, mientras que en la Champions League derrotó al Eintracht de Frankfurt y el Copenhague.

Ahora toca recibir al penúltimo clasificado, el Levante, que se encuentra en una crisis de resultados otra vez negativos que pueden condenarle a Segunda División. La llegada de Luis Castro al banquillo en sustitución de Julián Calero alimentó unas esperanzas que se han desvanecido, sobre todo, en los dos últimos partidos.

La buena línea levantinista se torció de forma notable y recibió un golpe en su línea de flotación con la derrota en el derbi contra el Valencia (0-2). El comodín del partido pendiente ante el Villarreal también salió cruz y con la derrota por 0-1 contempla la salvación a siete puntos.

Flick espera la reacción

En cualquier caso, el Barça necesita romper la línea descendiente de los encuentros ante el Atlético de Madrid y Girona. La goleada en el Metropolitano podía parecer un accidente, pero tuvo continuidad en cuanto a mal juego en Girona.

El Barça no pudo puntuar en Girona / EFE

Hansi Flick está preocupado y ha reunido a sus jugadores, tal y como ha informado SPORT, en el vestuario durante una hora después de dos días libres para sacar conclusiones de los últimos encuentros. Flick está convencido de que el equipo puede enderezar el rumbo y el duelo ante el Levante del domingo (16.15 h.) se presenta como una opción ideal.

Los tres puntos darían de nuevo confianza antes de que el calendario vuelva a ponerse cuesta arriba. El Barça recibe posteriormente a un equipo de zona Champions League como es el Villarreal y debe intentar abordar la remontada en la Copa frente al Atlético de Madrid.