El Barça vuelve a 'pescar' en la cantera del Espanyol

Último día de mercado de fichajes con mucho trabajo en los despachos. Mientras que en el primer equipo se ha confirmado la continuidad de Fermín, en la dirección deportiva del Barça Atlètic se ha llevado a cabo un movimiento de última hora para reforzar las filas del Juvenil A.

Según ha podido saber Sport, el Barça ha cerrado el fichaje de Oriol Pallàs, jugador nacido en 2007 y formado en las categorías inferiores del Espanyol. El centrocampista, que está firmando ahora mismo en el despacho de Andrés Manzano, pone fin a once años vestido de blanquiazul para dar el salto al Juvenil A azulgrana. Pallas ha sido uno de los capitanes del equipo perico, un mediocentro muy bien valorado en las filas del club blanquiazul que destaca por su buena lectura del juego y mando para ordenar a sus compañeros.

La operación, que llevaba semanas cociéndose, se ha cerrado esta misma semana. Alrededor de las 13.00 el jugador estaba citado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde ha acudido acompañado por su agente, Carles Gastón, de la agencia SEG, y por su familia.

Varios fichajes procedentes del Espanyol

A pesar de la polémica entre Barça y Espanyol, no es el primer movimiento procedente de La 21. A mediados de agosto, el Juvenil B ya reforzó sus filas con Pol Mencheño y, poco después, incorporó también a los hermanos Minguk y Daehan Lee, todos ellos formados en la cantera blanquiazul.

Para el Barça, operaciones de este tipo son una oportunidad para apuntalar la sala de máquinas del fútbol base con perfiles de gran proyección, futbolistas que reúnen condiciones de sobra para dar el salto al profesionalismo si mantienen su evolución.