El Barça vuelve a pensar en Kanté

Aunque haya quedado en un segundo plano ya que la prioridad es Nico Williams, la intención del Barça este verano también es la de reforzar el centro del campo con un jugador que aporte energía y despliegue a la medular. Según pudo saber SPORT, en la lista de candidatos vuelve a figurar N'Golo Kanté, hoy jugador de Al-Ittihad.

Kanté, de 33 años, ya estuvo en órbita azulgrana los últimos dos años, aunque finalmente el club no dio el paso definitivo para intentar su contratación. Ahora, el club azulgrana vuelve a considerar su nombre después de comprobar el buen rendimiento y óptimo estado físico del centrocampista durante la Eurocopa.

La idea del Barça sería la de intentar la cesión del ex del Chelsea, aunque no parece que Al-Ittihad esté por la labor de aceptar un préstamo. No solo eso, sino que clubes como el West Ham, que han preguntado por su situación, han recibido una negativa en su intento de adquirir traspasado al francés.

Por ahora no ha habido ningún avance, pero el hecho de centrar los esfuerzos en Nico Williams y si es posible también en Dani Olmo provoca que la contratación de un centrocampista haya perdido algo de prioridad en Can Barça. Como adelantó SPORT, Mikel Merino es una opción que gusta mucho en el club catalán pero se barajan alternativas más 'low cost' por si al final solo se puede intentar una cesión o un traspaso muy bajo.