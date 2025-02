El Barça vuelve a esconder la lista de convocados

El FC Barcelona no facilitará la lista de convocados para el encuentro de la ida de las semifinales de la Copa frente al Atlético de Madrid, que se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc a partir de las 21:30 horas. Según ha podido saber SPORT, el club blaugrana informará a la RFEF 75 minutos antes del inicio del encuentro el once titular y los integrantes del banquillo y lo hará, a su vez, de forma pública.

No es la primera vez que sucede esta situación en Can Barça. En el partido del pasado 9 de febrero en el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla, la expedición blaugrana puso rumbo a la capital andaluza sin informar de los convocados para este encuentro. Una hora antes del partido, el Barça publicó la alineación, siguiendo el protocolo habitual. Esta noche, a pesar de que la RFEF no exige dicha información con esta antelación, volverá a repetirse lo sucedido hace unas semanas.

En la previa del partido contra el Rayo Vallecano, Flick fue preguntado por ello. Su respuesta fue algo ambigua y no resolvió las dudas. Confirmó que se trató de una decisión suya, se justificó diciendo que “nunca supe que era algo obligado”.

“Lo decidí yo. 90 minutos antes del partido tenemos que dar la lista de los jugadores a LaLiga. Esto es lo único que sé. Nunca supe que era algo obligado aquí. Veremos cómo lo haremos mañana”, dijo entre risas un Flick que bromeó con el hecho de que el departamento de comunicación del Barça instara a todos los periodistas que preguntaron por la ausencia de convocatoria ante el Sevilla a cuestionárselo a él en rueda de prensa.

Tres descartados

Lo cierto es que para este encuentro, el Barça dispone de 22 plazas para confeccionar la convocatoria, al tratarse de una competición que depende de la RFEF. En estos momentos, si contamos a Christensen que, a pesar de no haber recibido el alta médica, ya encadena varios entrenamientos completos con el resto del grupo, Hansi Flick tiene 25 futbolistas a su disposición. Por ello, deberá descartar a tres jugadores para que vean el partido contra el Atlético de Madrid desde la grada de Montjuïc.

En el hotel de concentración no han aparecido el citado Christensen, Ansu Fati ni Pablo Torre, quienes serían los descartados. Sí, por contra, estaría Lamine Yamal entre los convocados, después de haberse ejercitado en el gimnasio ayer lunes debido al fuerte pisotón que recibió en el encuentro contra Las Palmas.