El Barça vuelve a los entrenamientos con el regreso inesperado de Gavi

El FC Barcelona ya prepara el triangular de este sábado en Udine, en el que se medirá al anfitrión, el Udinese, y al Nottingham Forest. Después de dos días de descanso tras volver del 'stage' en Inglaterra, el conjunto azulgrana ha regresado a los entrenamientos en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con una novedad inesperada: la presencia de Gavi, que se ha incorporado a la disciplina azulgrana después de las vacaciones con una sesión de trabajo individual.

El futbolista andaluz, que este miércoles cumplió 22 años, ha adelantado su retorno seis días. Estaba previsto que el centrocampista se incorporara el día 12 junto con el resto de mundialistas que alcanzaron las semifinales de la Copa del Mundo, donde Gavi apenas tuvo protagonismo con la selección española. El campeón del mundo disputó 74 minutos, repartidos en los partidos ante Cabo Verde y Austria.

El canterano de La Masia, con nuevo look, tras prometer pintarse el pelo de rosa si España ganaba el Mundial, afronta una temporada ilusionante, en la que puede arrancar de titular por la lesión de Frenkie de Jong y la posible salida de Marc Casadó. Pese a que cuenta con la confianza de Hansi Flick, quiere dejar claro que está comprometido y, por ello, ha recortado sus vacaciones. Por su parte, Eric Garcia también avanzará su regreso, aunque está previsto que se incorpore a los entrenamientos el 9 de agosto.

En el entrenamiento matinal, el entrenador alemán ha contado también con Jofre Torrents, cuya salida al Ajax está cerca de oficializarse. El lateral de La Masia firmará su nuevo contrato este jueves, que lo vincula con el club de Ámsterdam por cuatro años. El equipo neerlandés, en el que se reencontrará con Ter Stegen, desembolsará seis millones de euros entre fijos y variables por el 50% de los derechos del jugador.

Bisiwu se ha ejercitado por primera vez en la Ciutat Esportiva

Por su parte, Alejandro Balde ha realizado parte del entrenamiento con el grupo. El lateral de 22 años no ha disputado todavía ni un solo minuto en lo que va de pretemporada por culpa de unas molestias en la espalda fruto de una lesión que ya sufrió hace unos años en una vértebra, mientras que Jesse Bisiwu también ha sido uno de los nombres propios del entreno. La nueva incorporación barcelonista ya había sumado actividad con la elástica culer en Inglaterra, pero se ha ejercitado por primera vez en la Ciutat Esportiva.

Todos los azulgranas disponibles del primer equipo se han ejercitado, acompañados de 17 futbolistas del Barça Atlètic y del Juvenil: Tommy Marqués, Gistau, Shane Kluivert, Alex González, Xavi Espart, Toni Fernández, Jofre Torrents, Hamza Abdelkarim, Álvaro Cortés, Orian, Ebrima, Guille Fernández, Brian Fariñas, Jordi Pesquer, Áron Yaakobishvili, Iker Rodríguez y Diarra.