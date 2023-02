Nuevo comunicado del Barça sobre la reforma el Spotify Camp Nou

El club ha vuelto a desmentir las informaciones publicadas por El Confidencial respecto a las obras El club quiere desmentir contenidos de la información publica El Confidencial este mismo lunes

El FC Barcelona ha emitido un comunicado en el que vuelve a desmentir la información publicada por El Confidencial sobre la reforma del Spotify Camp Nou. Ante la nueva información publicada este lunes 6 de febrero, el Barça ha salido al paso con las siguientes apreciaciones y correcciones al contenido publicado.

El comunicado íntegro

El FC Barcelona optó por que el pliego del 1 de septiembre de 2022 que dio entrada al gigante turco de la construcción Limak en la reforma del Camp Nou, rebajando de manera considerable las condiciones para pujar por la obra, no se aprobase por la junta, según han confirmado fuentes internas del club blaugrana. FALSO

El papel de la Junta Directiva en los procesos de licitación se circunscribe a aprobar el objeto e importe/s, y en algunos casos cuestiones relativas a los timing o calendario en que debe prestarse el bien o servicio objeto de dicha licitación.

Los criterios por los que se formalizan en el pliego de condiciones de las licitaciones del Club responden a cuestiones técnicas cuantitativas, cualitativas, de mercado, etc., siendo plasmados dichas particularidades en el texto que realiza conjuntamente el Área de Compras del Club con el Área o departamento involucrado en el proyecto que requiere del proceso de licitación.

"El nuevo pliego consolidaba una doble vía: por un lado, FCC y Comsa, y la UTE de Acciona y Ferrovial, que habían pasado la precualifiación de 2017 y que los obligaba a haber construido como mínimo un estadio de al menos 45.000 plazas en los últimos 10 años, además de dos edificios en España con un presupuesto mínimo de 150 millones; y, por otro, la turca Limak para la que se creaba la denominación de "empresa invitada", exenta de esos requerimientos". FALSO

En ningún caso se ha consolidado una doble vía de aprobación de las empresas participantes ni tampoco ha quedado ninguna exenta de cumplir con los requisitos exigidos por el FC Barcelona para poder participar en la licitación en virtud del pliego de 2022. Durante el proceso de licitación de 2022, habiendo transcurrido cinco años del anterior pliego de condiciones evacuado por la anterior Junta Directiva, se ha revisado la documentación de todas las empresas participantes (las nuevas y las que ya habían aportado documentación en virtud del pliego de 2017);, hemos solicitado a dichas empresas la actualización de parte de la documentación aportada en virtud del pliego de 2017, así como se ha realizado una nueva evaluación de la solvencia financiera de todas las empresas participantes.

En cualquier caso, la expresión “exenta de requerimientos” es totalmente improcedente porque una “exención” supone una “franqueza y libertad que alguien goza para eximirse de algún cargo u obligación.”, siendo más cierto que todas las empresas que participaron de la licitación tuvieron los mismos requerimientos.

Asimismo, debemos recordar que El Confidencial publicó hace menos de diez días, a instancias del Club, una rectificación que rezaba literalmente, en relación a esta pretendida controversia: Tanto LIMAK como el resto de las empresas que licitaron cumplían escrupulosamente con los requerimientos y condiciones indicados en el pliego de referencia durante todo el proceso de licitación.

"Según adelantó El Mundo Deportivo, la vicepresidenta Elena Fort ha recibido un correo electrónico del socio Ricard Faura en nombre de cinco colectivos que le exigen al club más transparencia sobre el proyecto en nombre de cinco agrupaciones de opinión".

La Junta Directiva del FC Barcelona mantiene su pleno compromiso en mantener constantemente informados a todas los socios y socias sobre las diferentes fases del proyecto Espai Barça, habiendo asumido el compromiso de reforzar todos los canales de comunicación oficiales del Club a fin de garantizar la máxima transparencia en todo el proceso.

En este sentido, desde la Junta se ha aumentado la periodicidad de realización de comunicados, convocatoria a ruedas de prensa explicativas de asuntos de relevancia para el Club, emisión de ‘infosocis’, llamamiento a participación al socio/a a sesiones de trabajo, además de ofrecer información concreta de las principales operativas que se llevan a cabo para asegurar que todos los socios y socias del FC Barcelona estén informados de la evolución de estos proyectos, especialmente el Proyecto Espai Barça, donde sin ir más lejos en el reciente mes de enero se convocó a todos los medios de comunicación a una rueda de prensa en que la Vicepresidenta del Club y el Área de Compliance expusieron de forma detallada el proceso de licitación, protocolos de actuación y mecanismos de control que dispone el Club.

"En agosto de ese año, la segunda baja fue Jaume Llopis, quien dimitió de la junta y como miembro de la Comisión Espai Barça. Llopis se fue acusando a Laporta de que los costes se dispararían mucho más de lo que preveía el club, el doble, de 1.500 millones a 3.000 millones, y que la situación era insostenible. En teoría, la entrada de Limak permite mantener esos costes iniciales tal y como Laporta y su equipo habían planteado, además de jugar en Montjuïc la mitad de tiempo, lo que ayuda a mantener los ingresos de taquilla". FALSO

El Sr. Jaume Llopis jamás ha formado parte de la Junta Directiva del FC Barcelona. Solamente fue miembro de la Comisión del Espai Barça de la que dimitió el 8 de agosto del 2021, a consecuencia de la marcha de Leo Messi del Club, como él mismo comunicó en una carta abierta al presidente del Club, indicando en relación a Espai Barça: “Gracias por la confianza en ponerme a la Comisión Espai Barça, y, aunque no haya ningún nombramiento oficial ni responsabilidad, creo que he aportado cosas positivas, pero me veo en la obligación de dimitir porque quiero tener libertad para poder expresar mis opiniones.”

"Dos días después de Reverter, abandona otro miembro de la Comisión Espai Barça: el presidente de Audax, José Elías, que habían sido el principal avalista de Laporta para que este pudiera acceder a la presidencia del FC Barcelona". FALSO

El Sr José Elías dejó de formar parte de la Comisión de Espai Barça en noviembre de 2021, trascendiendo a la prensa en febrero de 2022.

Lamentamos que El Confidencial insista en intentar desacreditar el proceso de licitación llevado a cabo por el FC BARCELONA en el proceso de adjudicación de las obras del Espai Barça en base a informaciones del todo falsas y que, hasta la fecha, ya han merecido la remisión de dos solicitudes de rectificación (una atendida y otra pendiente de cumplimentar en el plazo legal estipulado). El Club seguirá informando a los socios y socias de las falsedades que se publiquen sobre este particular (ya sea en El Confidencial o en cualquier otro medio) y tomará las medidas legales oportunas para defenderse de estos injustificados e improcedentes ataques.