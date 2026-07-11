¡El Barça vuelve a la carga para fichar a Bisiwu!: oferta de 10 millones

Cuando parecía que el fichaje de Jesse Bisiwu, el talentoso extremo del Brujas de tan solo 18 años, iba a quedar roto, el Barça ha vuelto a la carga para intentar cerrar su contratación en los próximos días. El club blaugrana ya ha realizado una primera oferta de 10 millones de euros que fue rechazada, pero siguen los contactos y el acuerdo estaría cercano si el Barça acepta que el Brujas se quede con un porcentaje alto de una futura venta.

Según explica Nieuwsblad', el acuerdo estaría ya cercano entre los dos clubs y el Brujas daría su brazo a torcer ya que Bisiwu acaba contrato la próxima temporada y ha dejado claro que su intención es jugar en el Barça. La operación la está llevando ya directamente la dirección deportiva, con Deco y Joao Amaral a la cabeza, y habría acuerdo con el futbolista para las cuatro próximas temporadas.

Bisiwu es un futbolista que tiene encandilados a los técnicos blaugrana después de su última participación con Bélgica en el Mundial sub'20 que se celebró en Qatar. Ahí, los ojeadores del Barça destacaron absolutamente al delantero Hamza Abdelkarim, que acabó fichando y a Bisiwu. Es un extremo puro, zurdo, con una velocidad extrema y un uno contra uno fuera de lo normal. Creen que si explota será un crack mundial en los próximos años.

En el Barça tenían muy claro que el fichaje de Bisiwu no iba a ser fácil, pero que se trataba de una apuesta estratégica clave para el futuro. La idea es que el jugador belga se incorpore al filial, pero con dinámica ya de primer equipo para explotar todo su potencial.

Esta última temporada ha sido complicada par Bisiwu por alguna lesión y porque el Brujas no ha querido apostar por él ante la falta de acuerdo de renovación. Varios clubs de la Premier también iniciaron negociaciones, pero el futbolista hace meses que tomó la decisión de firmar por el Barça para avanzar en su carrera deportiva.

Si se acaba consumando el fichaje, será la inversión más importante realizada para un futbolista del filial. El Barça está realizando este tipo de fichajes para avanzarse al mercado y poder atar a las figuras con mayor proyección del mercado con el objetivo que puedan tener un puesto en el futuro en el primer equipo.