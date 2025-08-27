El Barça se vuelca con Marc Bernal

El 27 de agosto del 2024 fue un día fatídico para Marc Bernal. El jugador de Berga se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla izquierda en el partido de Liga disputado en Vallecas. Un año después su recuperación está resultando un éxito dejando una enorme satisfacción en el staff del FC Barcelona.

Bernal ya dispone del alta médica, si bien todavía no ha vuelto a competir únicamente por precaución. El trabajo efectuado con los fisios y recuperadores del club ha sido un éxito.

El futbolista no solo se ha recuperado de la lesión, sino que también ha ganado en fuerza y se verá a un futbolista más potente para actuar en la posición de pivote defensivo.

Bernal disfrutó de la gira asiática para volver a ejercitarse con sus compañeros / FC BARCELONA

Bernal cumplió en mayo 18 años y todavía está en fase de formación física. Durante la lesión ha crecido unos cuatro centímetros y ha podido trabajar su musculatura para ser un futbolista todavía más potente.

Su demarcación por delante de la defensa aconseja tener un cuerpo robusto para cortar las acciones de los rivales y, sobre todo, ganar los duelos en la medular.

Posición clave

En el Barça de Flick el pivote también tiene mucha responsabilidad para ayudar a los centrales tanto en la salida del balón como en trazar la línea del fuera de juego y Bernal cumple con ambos requisitos.

El jugador tiene pactada su renovación con el FC Barcelona, que se anunciará en breve, con una cláusula de rescisión de mil millones de euros. Bernal es una fuerte apuesta del club por la progresión que está mostrando y por la calidad que ya se le vio tanto en el Barça Atlètic como en el verano pasado cuando ya formó parte del primer equipo.

Flick siempre ha estado muy pendiente de Bernal / Dani Barbeito

La intención del club es darle dorsal de la plantilla principal y que sea uno más en la dinámica del grupo de Hansi Flick. Un medio de sus características es un regalo de La Masia para el entrenador alemán, quien pronto empezará a darle minutos.

Después del parón de selecciones ya podría entrar en alguna convocatoria, como la del partido ante el Valencia del 14 de septiembre, pero siempre se irá paso a paso.

El ejemplo de Gavi

Su integración en el equipo será similar a la de Gavi, con quien siempre se ha actuado con cautela y que sufrió una lesión de una gravedad parecida a la de Bernal. El andaluz ha ido cogiendo el tono poco a poco hasta llegar a un pico importante de forma, que todavía puede mejorar más. Hansi Flick está encantado con Gavi y, si no juega más minutos, también es por la enorme competencia que tiene en su puesto.

El Barça tiene muchos centrocampistas de talante ofensivo y Bernal significa una mezcla de capacidad de construcción como de defender. Es el jugador más parecido a Sergio Busquets que ha irrumpido en el Barça en los últimos años.

Todo ello ha provocado que el club se haya volcado en su recuperación, en asegurarle que firmará una muy buena renovación y que será una pieza angular para el Barça del presente y del futuro.