La 'Fórmula Kugel' ya hace volar al Barça

El espectacular arranque de temporada del FC Barcelona se explica también desde el punto de vista de la preparación física. Los jugadores del conjunto azulgrana están pasando como 'aviones' por encima de sus rivales, algunos de ellos muy fuertes y potentes como es el caso del Feyenoord, el rival del estreno de la Champions League, que se llevó un 5-1. La sensación se ratifica, además, con variables como la de los kilómetros recorridos o los duelos ganados. Y todo ello, en un contexto que se sitúa en la llegada de un nuevo preparador físico por petición expresa de Hansi Flick. Ya se nota la mano de Benjamin Kugel.

Benjamin Kugel, el nuevo preparador físico del Barça / Sport.es

Y eso que hace más de un mes, tras el triangular de pretemporada en Udine, Flick advirtió de que "no se vería al equipo al cien por cien de condiciones hasta después del parón de selecciones". Las palabras del técnico alemán podían hacer pensar en dificultades en el arranque de temporada, pues lo justificó en disputa del Mundial y el gran número de internacionales. Quizás hasta al propio Flick le ha sorprendido el nivel físico de la plantilla azulgrana.

Benjamin Kugel llegó con las ideas muy claras tras ser 'reclutado' por Hansi Flick. Al principio, solo pudo trabajar con los no mundialistas, pero después se incorporaron los internacionales y por lo visto, en muy buenas condiciones. El alemán está siendo muy exigente en su trabajo y dedica mucho tiempo a los planes personalizados para sacar lo mejor de cada uno de sus pupilos.

El Barça corrió 6,3 kilómetros más que el Feyenoord

Llama poderosamente la atención que, según los datos que facilita la UEFA en los partidos de Liga de Campeones, el Barça corrió más kilómetros que el Feyenoord en el encuentro disputado el pasado miércoles. Los azulgranas recorrieron 120 kilómetros en total por 113,7 de los neerlandeses. Hubo mucha diferencia y lo habitual en anteriores temporadas hubiera sido, por ejemplo, que se hubieran invertido estas cifras.

Rodri recorrió 11,3 kilómetros en los 83 minutos que jugó ante el Feyenoord / Jordi Gil

Sin ir más lejos, los futbolistas del Real Madrid corrieron el día anterior contra el Inter de Milán 108,3 kilómetros en su conjunto (los italianos, 117) o el propio Barça, en su último partido de la pasada Champions en el Spotify Camp Nou (la derrota 0-2 contra el Atlético de Madrid en cuartos) se quedaron en 112 kilómetros (118 los colchoneros).

Superiores en el 'cuerpo a cuerpo'

Otra estadística que denota la superioridad física, y también de ir a por todas, del equipo azulgrana es la de los duelos ganados. Según datos de Sofascore, el conjunto blaugrana ha sido, hasta ahora, superior a casi todos sus rivales en LaLiga: ante el Elche, el Barça se llevó el 60 por ciento de los duelos; el 56% contra el Rayo Vallecano; el 57% frente al Valencia; y solo lo perdió, pero por un margen estrecho del 49-51 por ciento ante el Athletic Club. Y en la Champions League, también los de Hansi Flick superaron al Feyenoord de Gio van Bronckhorst (51 a 49%) en este apartado.

Si los futbolistas están así antes del parón, es de esperar que suban incluso un escalón más al regreso del parón, a tenor de la predicción del propio Flick. Es una realidad que el aspecto psicológico y estar jugando tan bien al fútbol ayuda, pero al final, todo va de la mano. Si las piernas responden, la calidad innata de la plantilla azulgrana salta a relucir con más facilidad.