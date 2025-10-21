El Barça vuela con Fermín: hat-trick y festival en el césped

Fermín López está de vuelta y de qué manera. El centrocampista ha sido la cara de la victoria del Barça ante el Olympiakos por 6-1 con una actuación magistral, completando sus primeros 90 minutos tras regresar de lesión y anotando un hat tricl. El jugador de El Campillo ha dominado prácticamente todas y cada una de las disputas y ha terminaod el encuentro siendo elegido MVP del partido por la UEFA. Pidió la pelota con hambre, llegó desde segunda línea y remató con decisión. El equipo necesitaba un impulso en el ataque --especialmente en la presión-- y él lo dio. En el segundo gol, aprovechó una recuperación del Barça y una larga conducción de 'Dro' para amagar con descaro, dejando al defensor griego sentado y rematar a placer a un costado de la portería de Tzolakis.

Sus números de las dos últimas temporadas explican por qué estamos viendo su versión más goleadora. El pasado año disputó 46 partidos y sumó 8 goles con 10 asistencias en 2.039 minutos. Hace dos temporadas jugó tres partidos menos, marcando 11 goles y dando una asistencia en 1.948 minutos. Estas cifras evidencian que, aunque la temporada pasada bajó ligeramente el ritmo de gol, creció mucho en la última entrega y haciendo mejor al compañero, motivo por el que gusta tanto al técnico. Fermín juega y hace jugar, participando más en la creación y al mismo tiempo mantienendo la amenaza en el área. De hecho, la campaña pasada aportó casi una acción de gol entre goles y pases de gol por partido. Así pues, la constancia es total dado que el volumen de minutos es muy parecido en las dos temporadas.

Versatilidad en su máxima expresión

Uno de los adjetivos más utilizados por aquellos que buscan definir a un centrocampista del enorme talento de Fermín López suele ser su polivalencia y versatilidad. En Liga el año pasado firmó 6 tantos y 5 pases de gol. En Champions añadió 1 gol y 4 asistencias. No es un centrocampista que solo equilibra o muerde, sino todo lo contrario. Llega al area con facilidad, pisa área y define con una tranquilidad pasmosa para un centrocampista.

Ahí se nota su impacto en el Barça de Flick. El equipo tenía un problema con la presión y Fermín se ha convertido en pieza clave para corregirlo. De hecho, muchas veces es él quien salta al portero rival, liberando al delantero para tapar líneas de pase.

Contra el Olympiakos juntó todo en una sola noche. Trabajó sin balón y culminó tres jugadas que terminaron en gol, anotando un estelar hat-trick que confirma su gran paso adelante. Fermín ha vuelto más fuerte y más completo. Cuando el Barça necesita ritmo, él aparece. Y si mantiene esta mezcla de presión y gol --y gran ayuda en la presión--, será una de las grandes noticias del año.