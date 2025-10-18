El Barça volvió a sufrir a Gil Manzano: ¡Flick no estará en el clásico!

El Barça no estaba mostrando su mejor nivel ante el Girona. De hecho, en la primera parte los visitantes perdonaron tres manos a manos claros ante Szczesny que pudieron dejar el encuentro visto para sentencia. Pero en el minuto 61 los culés encontraron el preciado 2-1, aunque Gil Manzano lo anuló por una falta muy dudosa.

Lamine Yamal picó un gran cenro al segundo palo que se envenenó y dejó vendido a Gazzaniga tras una mala salida del guardameta argentino. Eric Garcia se tiró en plancha para intentar salvar el balón y lo dejó muerto para Cubarsí que se giró y remató dentro de las mallas. A pesar de eso, el colegiado había anulado la acción en el salto de Eric, sin dejar terminar la jugada para después revisar en el VAR.

En el salto vemos como Eric le ganó la partida a Hugo Rincón por arriba, pero a pesar de eso, la jugada no se podía volver a rearbitrar por la precipitación de Gil Manzano señalando la jugada. Incluso Iturralde no lo entendía en La SER: "Me extraña que pite antes porque debe dejar acabar la juagada porque si no no puede entrar el VAR".

Penalti no indicado sobre Rashford

Pocos minutos después se volvió a vivir otra jugada muy polémica que terminó decidiendo otra vez Gil Manzano en contra del Barça. Casadó encontró un gran pase entre líneas para Marcus Rashford que ya se decidía a encarar la portería del Girona cuando recibió un codazo de Vitor Reis justo en el momento que estaba entrando en el área. Una jugada bastante clara que el extremeño terminó indicando falta del delantero azulgrana.

Flick, se queda sin clásico

Para rematar, Gil Manzano dejó sin clásico a Hansi Flick tras ver dos amarillas en un segundo por protestar los cuatro minutos de añadido en el 90. Los azulgranas estaban empatando y el alemán no entendió el poco tiempo añadido y se dirigió al cuarto árbitro.

Con esta tarjeta roja, Flick no se podrá sentar en el Santiago Bernabéu y será Marcus Sorg el encargado de dirigir el equipo desde el césped en el clásico del sábado que viene.