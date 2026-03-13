El 'no' del Barça a Vlahovic le llevará a renovar dos años con la Juve

Dusan Vlahovic no será el delantero que refuerce la delantera del Barça. El club blaugrana recibió su ofrecimiento a inicios de temporada, ya que acababa contrato y se llegó a valorar la oportunidad de mercado, pero el Barça dijo 'no' al goleador serbio hace ya semanas, por lo que Vlahovic y su entorno han iniciado negociaciones para renovar su contrato con la Juventus y descartando la opción de salir hacia la Premier League. Las conversaciones ya están avanzadas y podría ampliar contrato por dos temporadas asumiendo una rebaja salarial importante tal y como exigía el club italiano para mantenerle en plantilla.

La opción Vlahovic se llegó a valorar a inicios de temporada en el Barça. El club ha estado atento al mercado de delanteros y el serbio aparecía como una posibilidad 'low-cost' al llegar con la carta de libertad a pesar de que sus exigencias económicas eran altas. El club blaugrana siempre ha estado atento a sus evoluciones y en la etapa de Xavi Hernández como entrenador se llegó a contactar con él, pero el escenario ha cambiado. El rendimiento del serbio ha sido discreto en las últimas temporadas y este curso ha estado lastrado por una importante lesión muscular. Además, el perfil de '9' de área no encaja en lo que está buscando el Barça, por lo que se ha priorizado ir a por otras opciones.

Es cierto que Vlahovic priorizaba jugar en el Barça y así lo comunicó, un gesto que siempre es bien valorado en el Camp Nou, pero las necesidades deportivas no han encajado para realizar la operación. En la dirección deportiva se consideraba claramente que el perfil de delantero estaría mejor cubierto dando continuidad a Lewandowski que firmando a Vlahovic. De hecho, la propia Juventus ha sondeado al delantero polaco para el futuro como posible recambio del serbio en el caso de que no hubiera acuerdo de renovación.

Según explica 'La Gazzetta dello Sport', el entorno de Vlahovic y su padre han mantenido diversos contactos con la directiva de la Juve para intentar llegar a un acuerdo. La Juve ofrece un contrato de dos años con un salario alrededor de siete millones de euros por temporada, muy alejado de los 12 que percibe en la actualidad. Vlahovic está a gusto en el club y valora el interés de su técnico para apostar por su continuidad a pesar de haber jugado muy poco. Si no hay nada extraño, firmará su continuidad una vez se le han cerrado las puertas del Barça.