El Barça se viste de etiqueta para Brujas

El FC Barcelona y AMIRI han llegado a un acuerdo para que la marca estadounidense de ropa de lujo sea el Formal Wear Partner del FC Barcelona durante los próximos cinco años, hasta la temporada 2029/30.

La maestría de AMIRI en el mundo de la sastrería confeccionará los trajes a medida de los jugadores y jugadoras de los primeros equipos de fútbol, que lucirán en los desplazamientos de los partidos europeos y en las finales, así como las prendas de los miembros de la junta directiva y de los ejecutivos del club. El estreno será este martes con el viaje a Brujas.

Los trajes que vestirán los jugadores y jugadoras están inspirados en los colores azul y grana, fusionando el estilo característico de AMIRI con la identidad distintiva del FC Barcelona.

Las jugadoras del Barça con los nuevos trajes de la firma Amiri / FC BARCELONA

Para la temporada de invierno, AMIRI utiliza el azul marino intenso del club como tonalidad principal en abrigos de lana de seis botones, así como en las chaquetas —cruzadas para los hombres, de un solo botón para las mujeres— y en pantalones ligeramente acampanados de lana fina con raya diplomática sobre fondo azul marino. Destacan las camisas de popelín de rayas finas combinadas con una corbata de rayas azul y grana y un alfiler dorado.

Para la temporada de verano, la raya diplomática también aparecerá en una chaqueta corta clásica con cuello de camisa, un estilo icónico de AMIRI inspirado en la ropa deportiva, reinterpretado en clave formal y trasladado aquí al ámbito deportivo con bordados del logotipo de la marca en el bolsillo del pecho. Tejidos ligeros con el detalle del logotipo de AMIRI y bordados en los tonos del FC Barcelona completan el vestuario de verano.

Amiri, marca norteamericana de ropa de lujo, vestirá a los jugadores y jugadoras de los primeros equipos de fútbol. / FC Barcelona

La colaboración entre el FC Barcelona y AMIRI pone de manifiesto las sinergias entre los universos de la moda de lujo y del deporte de élite, basadas en la búsqueda de la excelencia, la perfección y la sublimación del oficio. La alianza nace, pues, de una fusión creativa de los objetivos de ambas marcas. En el deporte, los y las atletas son las estrellas, un contrapunto a los ídolos de Hollywood que siempre han inspirado a AMIRI.

Declaraciones de Manel del Río, director general del FC Barcelona:

“La alianza con AMIRI representa una conexión entre dos instituciones que comparten las mismas ambiciones: la excelencia, la creatividad y el cuidado del detalle. En el FC Barcelona creemos que la elegancia también forma parte de la manera en que representamos al club, tanto dentro como fuera del campo. AMIRI aporta una visión contemporánea de la artesanía y del estilo que se alinea perfectamente con nuestra identidad y con los valores que nos definen como institución. Juntos proyectamos una imagen global de innovación y sofisticación, valores con los que nos identificamos profundamente”.

Declaraciones de Mike Amiri, fundador de AMIRI:

“El fútbol y la moda comparten un espíritu nacido de la pasión, la precisión y la creatividad. Ambos consisten en dominar tu oficio y expresar quién eres a través del movimiento y la forma. Colaborar con el FC Barcelona permite a AMIRI reflejar esa misma búsqueda de la excelencia a través de nuestra confección. Esta colaboración con el Barça es una celebración de valores compartidos”.

Sobre AMIRI

Fundada en Los Ángeles en 2014, AMIRI ha trazado un camino único dentro de la moda de lujo, impulsada por la visión de su fundador y director creativo, Mike Amiri, y celebrando un punto de encuentro distintivo entre la cultura y la moda. Marca de proyección global con una presencia internacional en crecimiento pero con una identidad claramente californiana, AMIRI es una de las empresas de más rápido crecimiento dentro del sector de la moda de lujo.