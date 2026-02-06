El Barça se viste de esperanza: 22 niños con cáncer saltarán al césped con sus ídolos

El Barça se viste de esperanza: 22 niños con cáncer saltarán al césped con sus ídoEl fútbol, a veces, es mucho más que un balón rodando. Los próximos 7 y 15 de febrero, el Spotify Camp Nou y el Estadi Johan Cruyff no solo vibrarán con los goles, sino con la ilusión de 22 niños y niñas que luchan a diario contra el cáncer. De la mano de los cracks del primer equipo masculino ante el Mallorca y de las jugadoras del femenino frente al Eibar, estos pequeños valientes aparcarán por unas horas la rutina de hospitales y tratamientos para ser los protagonistas absolutos sobre el césped.

Esta iniciativa, enmarcada en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, busca que el hospital deje de ser, aunque sea por un momento, el centro de su universo. No se trata solo de ver el partido; se trata de la adrenalina de los túneles de vestuarios, de las risas compartidas con sus referentes y de sentir el calor de la grada. Para estos niños, el éxito no se mide en los tres puntos, sino en volver a sentirse simplemente eso: niños.

Mucho más que un gesto: salud emocional

Desde la Fundació FC Barcelona subrayan que estas acciones no son solo "magia" estética. El impacto es clínico: diversas investigaciones demuestran que estas experiencias fuera del entorno sanitario son herramientas clave para reducir los niveles de ansiedad y estrés que generan las enfermedades oncológicas de larga duración.

El proyecto se integra dentro del programa 'Polseres Blaugranes', el buque insignia del club en cuanto a acompañamiento emocional pediátrico. El objetivo es humanizar los procesos de hospitalización, creando entornos más amables tanto para los menores como para sus familias, en una red que ya colabora con centros hospitalarios de Cataluña y de todo el mundo.

El Barça vuelve a demostrar que su compromiso social es el músculo que da sentido al lema "Más que un club", transformando un partido de liga en un recuerdo imborrable para quienes más lo necesitan.