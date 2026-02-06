El Barça se viste de esperanza: 22 niños con cáncer saltarán al césped con sus ídolos
La Fundació FC Barcelona, a través del programa 'Polseres Blaugranes', organiza una acción solidaria en los partidos contra el Mallorca y el Eibar con motivo del Día Mundial contra el Cáncer Infantil
SPORT.es
El Barça se viste de esperanza: 22 niños con cáncer saltarán al césped con sus ídoEl fútbol, a veces, es mucho más que un balón rodando. Los próximos 7 y 15 de febrero, el Spotify Camp Nou y el Estadi Johan Cruyff no solo vibrarán con los goles, sino con la ilusión de 22 niños y niñas que luchan a diario contra el cáncer. De la mano de los cracks del primer equipo masculino ante el Mallorca y de las jugadoras del femenino frente al Eibar, estos pequeños valientes aparcarán por unas horas la rutina de hospitales y tratamientos para ser los protagonistas absolutos sobre el césped.
Esta iniciativa, enmarcada en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, busca que el hospital deje de ser, aunque sea por un momento, el centro de su universo. No se trata solo de ver el partido; se trata de la adrenalina de los túneles de vestuarios, de las risas compartidas con sus referentes y de sentir el calor de la grada. Para estos niños, el éxito no se mide en los tres puntos, sino en volver a sentirse simplemente eso: niños.
Mucho más que un gesto: salud emocional
Desde la Fundació FC Barcelona subrayan que estas acciones no son solo "magia" estética. El impacto es clínico: diversas investigaciones demuestran que estas experiencias fuera del entorno sanitario son herramientas clave para reducir los niveles de ansiedad y estrés que generan las enfermedades oncológicas de larga duración.
El proyecto se integra dentro del programa 'Polseres Blaugranes', el buque insignia del club en cuanto a acompañamiento emocional pediátrico. El objetivo es humanizar los procesos de hospitalización, creando entornos más amables tanto para los menores como para sus familias, en una red que ya colabora con centros hospitalarios de Cataluña y de todo el mundo.
El Barça vuelve a demostrar que su compromiso social es el músculo que da sentido al lema "Más que un club", transformando un partido de liga en un recuerdo imborrable para quienes más lo necesitan.
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- Javi Moreno, jugador del Albacete, explica la diferencia de jugar contra Madrid y Barça: 'Son más anárquicos
- Fran García no aguanta más… a Arbeloa
- Maldini fulmina a un jugador del Barça tras el partido frente al Albacete: 'Ha estado bastante mal
- Incendio en las redes por el gesto de Munuera Montero en el Albacete - Barça: '¿Pero qué hace?
- Palanca millonaria para el Real Madrid
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores
- Mateu Alemany-Simeone: una relación herida y con fecha de caducidad