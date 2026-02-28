Barça - Villarreal: prueba de líder con el mago Pedri

La remontada, imposible o no, al Atlético de Madrid en la Copa del Rey; el sorteo de la Champions League y un camino que de golpe se ilumina hacia la soñada final de Budapest... todo eso está muy bien, pero lo primero es lo primero. Y al menos cronológicamente, lo primero es tomarse muy en serio la visita liguera del Villarreal al Spotify Camp Nou.

Hansi Flick cumplirá su partido número 100 en el banquillo del FC Barcelona ante el Villarreal / FC BARCELONA

Que no será nada fácil para el Barça. Porque el 'submarino' es muy buen equipo, tercero en la clasificación, y porque ahí están los precedentes que señalan que los 'groguets' han ganado en tres de las últimas cuatro visitas a feudo azulgrana, dos consecutivas. Un partido de altura y con premio, pues los de Hansi Flick tienen la oportunidad de irse a dormir cuatro puntos por encima del Real Madrid y poner la máxima presión sobre los blancos, que hasta el lunes no juegan.

El foco más inmediato, por lo tanto, debe estar puesto en LaLiga. Será otro partido de primera hora de la tarde, otra jornada de recogida de firmas de los precandidatos a la presidencia del club. Demasiadas distracciones, pensará Hansi Flick. Y sin Frenkie de Jong. Pero con Pedri.

Los posibles onces del Barça - Villarreal / SPORT

El puzzle del once titular

Parece que hay una maldición que impide esta temporada al técnico alemán contar con su centro del campo titular, pero recursos tiene en el fondo de armario. Habrá que ver por dónde se decanta. Si decide que Pedri ya es titular tras haber tenido media hora contra el Levante, o se espera Flick al próximo martes en la Copa del Rey. Posiblemente, la lesión de Frenkie le ha trastocado los planes con el tinerfeño.

FC Barcelona - Levante UD | El gol de Marc Bernal / LaLiga

Marc Bernal apunta como la alternativa a ocupar el pivote posicional en ausencia del neerlandés, avalado por sus muy buenas paraciones, con gol al Levante incluido en el último partido. Pero no es la única opción. También está la del 'comodín' Eric Garcia, aunque adelantar su posición en el centro del campo implicaría sacarlo del centro de la defensa. Y hay que tener muy en cuenta a Marc Casadó, también a la altura cuando el técnico le ha necesitado. Un puzzle a la espera de ser completado.

Después de probar el banquillo en dos partidos consecutivos, el regreso de Alejandro Balde a la titularidad estaría más cerca. Es otro de los posibles cambios respecto al último partido. Podría haber más. Tampoco una revolución, pues Flick ha sido el primero que le ha dado una gran importancia a este partido y ha instado a sus futbollistas a olvidarse de todo lo demás. Ya habrá tiempo de pensar en el Atlético. Y todavía más de afrontar la eliminatoria europea contra el Newcastle.