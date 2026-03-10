El Barça viajó para reunirse con los agentes de Ruud Nijstad

El Barça sigue trabajando en la búsqueda de un central zurdo de garantías para reforzar la plantilla en un mercado de fichajes de verano que se prevé intenso. Desde hace meses, el club recopila informes y mantiene contactos con agentes para conocer la situación de distintos defensores que puedan encajar en el perfil que busca la dirección deportiva y, aunque el nombre que más consenso genera en el club es el de Bastoni, su precio lo convierte en una operación muy complicada.

Por ese motivo, el Barça estudia alternativas más accesiblesen el mercado que puedan ofrecer rendimiento y margen de crecimiento. Uno de los que surgió en su momento fue el central del FC Twente, Ruud Nijstad. Según ha podido saber este periódico, Deco y João Amaral llegaron a viajar en dos ocasiones para reunirse con los representantes del jugador. Un detalle que refleja el interés que despertaba su perfil dentro de la dirección deportiva. Los informes eran positivos y se le consideraba un central con buenas condiciones y mucho margen de crecimiento pese a su juventud.

Sin embargo, tal y como ya informó Sergi Cadpevila en SPORT hace unas semanas, el Twente fijó su precio cerca de los ocho millones de euros. En el Barça, tras valorar la operación, se entendió que no se iba a llegar a esa cifra. Por mucho que el futbolista gustara, el club decidió no dar ese paso y continuar estudiando otras opciones.

Los refuerzos ya están en casa

Además, el Barça ya ha reforzado esa posición en este mercado invernal con perfiles jóvenes. El club ha incorporado a Juwensley Onstein, una apuesta importante de futuro para el filial. Es central zurdo y se confía en su crecimiento en los próximos años. También ha llegado Patricio Pacífico, futbolista zurdo que puede actuar tanto de central como de lateral y que tuvo muy buenos minutos ayer en su debut con el conjunto azulgrana ante el Atlético Baleares con grandes sensaciones. La idea del club, a día de hoy, pasa por apostar por el crecimiento de estos perfiles jóvenes bajo las órdenes de Juliano Belletti y dar oportunidades a los futbolistas que ya están dentro de la estructura del Barça en lugar de realizar una inversión elevada en el extranjero.

Mientras tanto, el departamento de scouting liderado por João Amaral continúa peinando el mercado internacional en busca de nuevas oportunidades.